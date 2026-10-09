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Miomir Kecmanović ispao u Šangaju za 61 minut

Miomir Kecmanović ispao u Šangaju za 61 minut

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Miomir Kecmanović ispao je u drugom kolu mastersa u Šangaju, dok je Novak Đoković jedini preostali srpski teniser u takmičenju.

Miomir Kecmanović Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Miomir Kecmanović ispao je u drugom kolu mastersa u Šangaju. Nakon eliminacije Hamada Međedovića, koji je ispao u prvom kolu, srpski tenis ostao je samo na , jednog od najboljih servera u današnjem tenisu.

Miomira Kecmanovića savladao je češki teniser Jakun Menšik i to relativno lako u dva seta. Bilo je 6:3, 6:3 za Menšika, za samo 61 minut igre.

Prethodno je Kecmanović pobijedio Šimabukura (2:0), ali je na drugoj prepreci ipak stao. Menšika sad čeka Serundolo.

Ostao samo Đoković

Od srpskih tenisera u Šangaju ostao je samo Novak Đoković koji je izgubio prvi set od Hurkača, koji igra nevjerovatno. Ako ga prođe, slijedi mu takođe težak žrijeb i njegov put u Kini izgleda ovako:

  • 1. kolo - slobodan
  • 2. kolo - Hurkač
  • 3. kolo - Muzeti
  • 4. kolo - Tijafo/Fokina
  • četvrtfinale - Šelton/Menšik
  • polufinale - Zverev
  • finale - Alkaraz

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Tagovi

Miomir Kecmanović Tenis Masters Šangaj

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