Miomir Kecmanović ispao u Šangaju za 61 minut

Miomir Kecmanović ispao je u drugom kolu mastersa u Šangaju, dok je Novak Đoković jedini preostali srpski teniser u takmičenju.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Miomir Kecmanović ispao je u drugom kolu mastersa u Šangaju. Nakon eliminacije Hamada Međedovića, koji je ispao u prvom kolu, srpski tenis ostao je samo na , jednog od najboljih servera u današnjem tenisu.

Miomira Kecmanovića savladao je češki teniser Jakun Menšik i to relativno lako u dva seta. Bilo je 6:3, 6:3 za Menšika, za samo 61 minut igre.

Prethodno je Kecmanović pobijedio Šimabukura (2:0), ali je na drugoj prepreci ipak stao. Menšika sad čeka Serundolo.

Ostao samo Đoković

Od srpskih tenisera u Šangaju ostao je samo Novak Đoković koji je izgubio prvi set od Hurkača, koji igra nevjerovatno. Ako ga prođe, slijedi mu takođe težak žrijeb i njegov put u Kini izgleda ovako:

1. kolo - slobodan

2. kolo - Hurkač

3. kolo - Muzeti

4. kolo - Tijafo/Fokina

četvrtfinale - Šelton/Menšik

polufinale - Zverev

finale - Alkaraz

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