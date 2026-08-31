Miomir Kecmanović ispao sa US opena: Katastrofalna sezona na grend slemovima za Srbina

Srpski teniser Miomir Kecmanović još jednom nije uspio da napravi veliki rezultat na grend slem turniru, ovog puta US openu.

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Takmičenje na US openu nije počelo baš kako su navijači u Srbiji očekivali. Nakon što je sa turnira ispao Hamad Međedović, ni Miomir Kecmanović nije uspio da obezbijedi plasman u drugo kolo posljednjeg grend slema u sezoni. Od srpskog tenisera bolji je bio Denis Šapovalov iz Kanade, koji je za dva i po sata završio posao - 3:1 (6:4, 4:6, 6:4, 6:1).

Kecmanović je loše počeo meč u Njujorku i odmah u drugom gemu prvog seta dozvolio je protivniku da napravi brejk. Nije pomoglo ni kada je u devetom gemu vratio taj brejk, jer je Šapovalov odmah u narednom gemu uspio da mu ponovo oduzme servis i tako prvi set riješi u svoju korist. Drugi dio meča pripao je srpskom teniseru, koji je u finišu tog dijela meča bio znatno prisebniji od rivala.

Činilo se tada da Miša lomi meč u svoju korist i da je daleko bliži prolasku u drugu rundu. Na početku trećeg seta napravio je brejk, pa uspio i da sačuva svoj servis, ali su na 4:2 počeli problemi - Šapovalov je osvojio četiri uzastopna gema i tako stigao do ogromne prednosti. Ostatak meča bio je rutina, a zvuči gotovo nevjerovatno da je Miomir Kecmanović osvojio samo jedan od posljednjih 11 gemova na meču.

Bio je ovo nastavak crnog niza koji Miomir Kecmanović ima kroz 2026. godinu, u kojoj ima značajno više poraza nego pobjeda na velikim turnirima. Sezonu na grend slemovima počeo je porazom u prvom kolu Australijan opena, zatim je na Rolan Garosu stigao do drugog kola, a onda je na Vimbldonu ispao u prvoj rundi od Janika Sinera što mu je možda i najbolji meč u sezoni.

Kecmanović je ove takmičarske godine upisao dvije pobjede na turniru u Dalasu, jednu pobjedu u Delrej Biču, tri pobjede u Akapulku, jednu pobjedu u Indijan Velsu, po jednu pobjedu u Rimu i Parizu, dvije pobjede na Majorki, jednu pobjedu u Gštadu i po jednu pobjedu na tri turnira u okviru jesenje američke serije - Montrealu, Sinsinatiju i Vinston-Salemu. Pored 15 pobjeda na ATP nivou ove sezone, Kecmanović ima i čak 22 poraza, a na čak 11 turnira ispadao je u prvoj rundi.