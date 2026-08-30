Međedović ništa nije uradio na grend slemovima u 2026: Dvije pobjede na četiri najveća turnira

Hamad Međedović je eliminisan na US openu, a u 2026. godini ostvario je samo dvije pobjede na grend slemovima.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je već u prvom kolu US opena. Njega je danas bez većih problema za 100 minuta pobijedio Kamil Majhžak iz Poljske 3:0 (6:3, 6:3, 6:3), tako da je ovo još jedan grend slem turnir na kome je 79. teniser sa ATP liste doživio ekspresnu eliminaciju.

Prije ovoga, Međedović je ispadao u drugim kolima Australijan opena i Rolan Garosa, dok je na Vimbldonu i na US openu završavao učešće već u prvoj rundi. Preciznije, ostvario je samo dvije pobjede u 2026. na grend slemovima.

Bilo je to protiv Navonea i Hofmana, dok su ga pobjeđivali De Minor, Rud, Ofner i sada Majhžak. Istina, nije imao previše sreće kada su žrijebovi u pitanju, ali se očekivalo da bi ova sezona mogla da bude godina njegovog proboja, gdje će konačno malo uspjeti da odskoči i zaigra u skladu sa najavama.

Najveći uspjeh ove sezone za Međedovića je polufinale ATP 500 u Barseloni (eliminisao ga Andrej Rubljov), odnosno osvojen čelindžer u Napulju protiv Altmajera.