Laslo Đere osvojio titulu u Španiji: Nije izgubio ni set, čeka ga skok na ATP listi

Laslo Đere se vratio na pobjednički kolosijek pošto je u Španiji uspio da osvoji titulu na Čelendžeru.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Laslo Đere je konačno uspio da se vrati na pobjednički kolosek poslije svih problema koje je imao. Osvojio je Čelendžer u Viljeni (Španija). U finalu je pobijedio estonskog tenisera Danila Glinku - 6:4, 6:4. Interesantno je i da na putu do titule nije izgubio nijedan set.

Odigrao je odličan turnir srpski teniser i osvojio 100 bodova. Uz to je zaradio 23.750 evra i pokazao da se u završnici sezone vraća u pravu formu. Zahvaljujući ovome će skočiti i na ATP listi za 27 mjesta i od ponedjeljka će biti 136. na svijetu.

Već je prijavio i naredni turnir, učestvovaće na Čelendžeru u Olbiji (Italija).

Inače, interesantan je i podatak da je Đere osvojio turnir koji nosi ime po Huanu Karlosu Fereru. Upravo tu je rođen nekadašnji španski teniser i bivši trener Karlosa Alkaraza. Upravo je 2020. godine Karlos osvojio ovaj turnir i onda je krenuo njegov astronomski uspon.