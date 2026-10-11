logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laslo Đere osvojio titulu u Španiji: Nije izgubio ni set, čeka ga skok na ATP listi

Laslo Đere osvojio titulu u Španiji: Nije izgubio ni set, čeka ga skok na ATP listi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Laslo Đere se vratio na pobjednički kolosijek pošto je u Španiji uspio da osvoji titulu na Čelendžeru.

Laslo Đere osvojio titulu u Španiji Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Laslo Đere je konačno uspio da se vrati na pobjednički kolosek poslije svih problema koje je imao. Osvojio je Čelendžer u Viljeni (Španija). U finalu je pobijedio estonskog tenisera Danila Glinku - 6:4, 6:4. Interesantno je i da na putu do titule nije izgubio nijedan set.

Odigrao je odličan turnir srpski teniser i osvojio 100 bodova. Uz to je zaradio 23.750 evra i pokazao da se u završnici sezone vraća u pravu formu. Zahvaljujući ovome će skočiti i na ATP listi za 27 mjesta i od ponedjeljka će biti 136. na svijetu.

Već je prijavio i naredni turnir, učestvovaće na Čelendžeru u Olbiji (Italija).

Inače, interesantan je i podatak da je Đere osvojio turnir koji nosi ime po Huanu Karlosu Fereru. Upravo tu je rođen nekadašnji španski teniser i bivši trener Karlosa Alkaraza. Upravo je 2020. godine Karlos osvojio ovaj turnir i onda je krenuo njegov astronomski uspon.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Laslo Đere Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC