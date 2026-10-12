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Alkarazu brkovi nisu donijeli sreću: Nervozni Španac ispao odmah poslije Novaka

Alkarazu brkovi nisu donijeli sreću: Nervozni Španac ispao odmah poslije Novaka

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Španski teniser Karlos Alkaraz poražen je od Belgijanca Zizua Bergsa u ranoj fazi Mastersa u Šangaju.

Karlos Alkaraz ispao sa Mastersa u Šangaju Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je u 3. kolu Mastersa u Šangaju, pošto je od njega bio bolji Belgijanac Zizu Bergs poslije borbe u dva seta sa 7:5, 7:6 (4).

Treći teniser svijeta nije uspio da nastavi pobjednički niz nakon osvojene titule u Tokiju, ali neće izgubiti bodove na ATP listi jer prošle godine nije igrao na ovom prestižnom turniru u Kini.

Alkarazu jednostavno danas nije bio dan, vidjelo se da je nezadovoljan svojom igrom, pa je u nekoliko navrata pokazao frustraciju. Prvi je pokleknuo na servisu u prvom setu, uspio je da odgovori, ali je dozvolio Belgijancu još jedan brejk u finišu seta.

Gledali smo jako dramatičan drugi set. Španac je pretrpio brejk pri rezultatu 5:5, ali je uspio ekspresno da se vrati i izbori taj-brejk. Tamo je nervoza uzela maha, dozvolio je Bergsu dva mini brejka i nije uspio da nadoknadi prednost do kraja dodatnog gema.

Bergs će u osminu finala igrati sa boljim iz duela Tomi Pol - Valentan Vašero. Osim rane eliminacije Đokovića u drugom kolu i sada Alkaraza u trećem, nismo imali većih iznenađenja u Šangaju.

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Karlos Alkaraz Tenis

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