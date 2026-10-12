Karlos Alkaraz izgubio živce usred meča: "Šta se dešava? Ništa ne razumijem, nemoguće je"

Karlos Alkaraz je izgubio živce tokom meča protiv Zizua Bergsa i bio je bijesan zbog uslova na terenu u Šangaju.

Izvor: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz doživio je šokantan poraz u Šangaju pošto je ispao u trećem kolu od Zizu Bergsa (Belgija) - 7:5, 7:6 (7:4). Koliko je bio nervozan i koliko nije ličio na sebe moglo je da se vidi u jednom dijelu meča. Sjeo je na stolicu i izgubio živce, bio je bijesan zbog loših uslova terena i načina na koji loptica odskače.

"Ništa mi nije jasno. Nemoguće je da jedna loptica odskoči, druga sklizne. Čovječe, ne mogu ovako, ovo je sr**e. Jedna loptica mi ide ovako i sviđa mi se, druga ide potpuno drugačije. Ne razumijem. Neke mogu da igram na intuiciju, druge ne mogu. Čovječe, ne može. Ovako ne može, čovječe", vikao je Alkaraz.

Nije mu to mnogo pomoglo pošto je bilo jasno da ne može da se smiri i da se vrati u meč. Imao je svoje šanse, ali ih nije iskoristio. Rijetko kada Španac reaguje ovako, što je možda i najbolji pokazatelj stanja terena u Šangaju.

whatever you say https://t.co/Uf4C3CpOJR — #10 (@goatcaraz)October 12, 2026

Da li će igrati u Rijadu?

Naredni turnir na kom bi trebalo da igra je egzibicija "Šest kraljeva" koja je na programu u Rijadu od 21. do 24. oktobra, ali je veliko pitanje da li će se tamo igrati.

Bombardovan je i aerodrom u Rijadu, ima žrtava i tamo nije bezbjedno. Na istom turniru treba da igra i Novak Đoković i upravo su fanovi molili i Novaka i Karlosa da ne rizikuju život i da ne igraju tamo. Samo za učešće svaki od šest igrača dobija 1,5 miliona dolara, dok pobjednik nosi kući još 4,5 miliona.