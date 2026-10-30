logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izostao komentar na srpskom jeziku: Novak Đoković nakon poraza u Bazelu pričao samo engleski

Izostao komentar na srpskom jeziku: Novak Đoković nakon poraza u Bazelu pričao samo engleski

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković nije davao izjave na srpskom jeziku nakon poraza u Bazelu. Saznajte više o njegovoj odluci na konferenciji za medije.

novak djokovic bez komentara na srpskom jeziku u svajcarskoj Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Nakon šokantnog poraza od Jana-Lenarda Štrufa u osmini finala turnira u Bazelu, Novak Đoković je privukao pažnju ne samo bolnim neuspjehom, već i neuobičajenom odlukom na zvaničnoj konferenciji za medije - nije odgovarao na pitanja na srpskom jeziku.

Iako je uobičajena praksa da Đoković nakon zvaničnog dijela na engleskom uvijek odvoji nekoliko minuta za domaće i regionalne izvještače na maternjem jeziku, u Bazelu je napravio presedan.

Nakon što je završio protokolarni dio na engleskom jeziku, Novak je rekao da nema više pitanja. Bez dodatnih objašnjenja ili rasprave, pokupio je svoje stvari i napustio salu.

Prethodno je Novak ovako pričao o porazu od Nijemca, koji je zakomplikovao njegov put u Torino na Završni Masters.

"On je odigrao neke nevjerovatne udarce i nevjerovatne poene u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte. Možda je bio jedan ili dva poena gdje sam mogao da budem agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao nevjerovatan tenis. Ne sjećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva. Još uvijek sam razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje", rekao je Đoković poslije meča, a prenio Telegraf.

Masters turnir u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra.

(MONDO)

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC