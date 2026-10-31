Dragutin Topić: "Pogledajte Đokovića, ja sam sa Angelinom malo zakasnio"

Dragutin Topić je pričao otvoreno o radu sa svojom ćerkom Angelinom, upotrebi sportskog psihologa i važnosti svega toga.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/МN Press

Dragutin Topić je jedan od najboljih srpskih atletičara u istoriji, ali njegova ćerka Angelina već prijeti da ga nadmaši. Mlada srpska atletičarka je i sadašnjost i budućnost srpskog sporta i od nje se mnogo očekuje. Kako izgleda biti otac i trener uspješne sportistkinje, kako pravi razliku između te dvije uloge, pričao je i sam.

"Ja ne bježim od odgovornosti, nikada, nije mi to u genima. Fajter sam do kraja. Ne mogu da sudim o sebi, ali sam srećan ovim što radim i ono što najbolje znam. Većina ljudi nema tu privilegiju da bude na mom mjestu, ne postoji šansa da bih sebe mijenjao za neku drugu poziciju", počeo je Dragutin priču u emisiji "Iza forme" na "Areni sport".

Priznao je da ga je porodica promijenila, posebno kada je na svijet došla Angelina (26. jul 2005. godine).

"Nisam otac samo Angelini, nego i Sofiji. Imam dvije ćerke, uživam u toj ulozi. Angelina je već odrasla, Sofija je tinejdžerka, sada kreće mali dio pakla kroz koji mora da se prođe, ali sam spreman i na to. Dolazak Angeline na svijet kada sam imao 34 godine i bavio se sportom, to me je otrijeznilo. Nisam imao plan šta ću poslije da radim, puštao sam da ide stihijski. Imao sam želje, nisam imao plan. Dobio sam bebu, moram da imam hljeb na stolu, to me je razbudilo. Mene prati neka sreća, Bogu hvala na tome. Valjda sam se trudio da budem dobar čitavog života, pa me Bog nagradio."

"Pogledajte Novaka, zakasnio sam sa Angelinom"

Uslijedila je potom tema sportske psihologije i koliko je to važno za sportiste.

"Kao neko ko je proživio obje strane, mogu da kažem da profesionalni sport nije zdrav. To su ogromni lomovi, prvenstveno emotivni i mentalni. Čak i sam uspjeh nije garancija da će biti sve u redu. Čovjek se drugačije nosi sa uspjehom, sportista mora da proživi to. Sportski psiholog treba da bude uključen u prevenciju i edukaciju sportiste, da može da očekuje određene barijere i promjene. Postoje tehnike kako se suočiti sa tim i kako to savladati što bezbrižnije, to je proces koji dugo traje. Evo primjer Novaka Đokovića koji toliko dugo traje. Uvjeren sam da je na sebi radio najviše. Rezultati koje postiže ne mogu da negiraju potrebnost psihologa i psihologije", pojašnjava Topić.

Priznao je da je možda malo zakasnio sa svojom ćerkom kada je taj segment u pitanju.

"Možda sam sa Angelinom malo zakasnio, nije bila dovoljno zrela da prihvati status psihologa, kao nešto što je neminovno. Objasnite tinejdžeru da to nije neko ko će da ti 'čačka po lobanji', već da ti pruži pomoć. Kada su se pojavili problemi, angažovali smo psihologa, našli smo. Radi na sebi."

"Angelina će biti fizioterapeut"

Izvor: Sven Beyrich/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Ističe Dragutin da je u životu sportiste od velike važnosti škola, jer se nikada ne zna koliko dugo će karijera da traje.

"Smatram da se čovjek uči dok je živ i da treba da širi horizonte. Objasnio sam to i Angelini i shvatila je. Da nije dobro da je fokus samo sport. Ima previše vremena. Naročito kada se desi negativna stvar, kao što je bila njena povreda na Olimpijskim igrama. Narednu godinu je provela u izlasku iz povrede, nije imala drugu aktivnost da joj bude razbibriga. Škola ne može da bude razbibriga, ali bi odvukla misli na drugu stranu. Upisala je Višu sportsku i medicinsku školu, biće fizioterapeut. Bio je to logičan slijed. Poslušala je na neki način moj savjet."

"O nama će se pričati kao o Angelininim roditeljima"

Pogledajte 02:37 Angelina Topić izjava posle pobede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Objasnio je Dragutin Topić da je sa ćerkom na vrijeme pričao o poređenjima, uticaju medija i pritisku.

"Ona je ćerka uspješne Biljane Topić i malo uspješnijeg Dragutina Topića. Mediji stvore tu sliku da je porede sa nama od prvog momenta. Ukazivao sam joj na to, da ona pravi svoj put. Da piše svoju priču i da znam da će jednog dana da nadmaši i mamu i tatu i rezultate mnogih sportista i da će o nama pričati kao roditeljima Angeline Topić", zaključio je Dragutin Topić.

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