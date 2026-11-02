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Preminuo Orhan Arslanagić: Nosio dres Jugoslavije na najvećim turnirima, sahranjen u Belgiji

Preminuo Orhan Arslanagić: Nosio dres Jugoslavije na najvećim turnirima, sahranjen u Belgiji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Preminuo je Orhan Arslanagić, bivši odbojkaški reprezentativac Jugoslavije, u 67. godini. Njegova karijera ostavila je dubok trag u jugoslovenskom sportu.

Preminuo Orhan Arslanagić Izvor: MN PRESS

Orhan Arslanagić, nekadašnji odbojkaški reprezentativac Jugoslavije, preminuo je poslije kraće i teške bolesti u 67. godini u Muskronu, u Belgiji. Arslanagić je rođen u Trebinju, a odbojku je počeo da igra 1976. u gimnaziji u Sarajevu.

Bio je juniorski reprezentativac Jugoslavije od 1978. do 1980. Igrao je na juniorskom EP 1979, a iste godine je osvojio srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu za juniore. U seniorskoj reprezentaaciji Jugoslavije je igrao na dva prvenstva Evrope, 1981. i 1987. i odigrao 14 mečeva.

Orhan Arslanagić je sa sarajevskom Bosnom bio juniorski šampion Jugoslavije 1980. u Rijeci, a kao senior je sa Bosnom osvojio titulu pobjednika Kupa Jugoslavije 1982. Takođe, bio je dugogodišnji kapiten Bosne.

Orhan Arslanagić je sahranjen u Muskronu, u Belgiji.

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Izvor: Arena 5 Premium
Izvor: Arena 5 Premium

(MONDO)

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Odbojka

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