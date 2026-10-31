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Trener udario djevojčicu (13) u glavu zbog greške: Isplivao uznemirujući snimak, ovo je za zatvor

Trener udario djevojčicu (13) u glavu zbog greške: Isplivao uznemirujući snimak, ovo je za zatvor

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Skandalozan snimak pojavio se sa turnira u odbojci gdje je trener udario djevojčicu od 13 godina rukom u glavu u naletu bijesa.

Odbojkaški trener udario djevojčicu u glavu Izvor: Printscreen/X/diol2n

Skandal u svijetu sporta, scena koja nigdje ne bi smjela da se desi, a kamoli kada su djeca u pitanju. Kazahstanski trener Hamit Mirzabekov je suspendovan na dvije godine zbog udaranja djevojčice (13) u glavu usred odbojkaškog meča.

Kazna koja djeluje preblago, već mnogi traže doživotnu zabranu za trenera. Ovo nije ponašanje kakvo smije da se toleriše, niti je u pitanju momenat u žaru borbe ili bilo šta slično. Udaranje maloljetne djevojčice samo zato što je napravila grešku na meču je van svake pameti.

Uznemirujuća scena dogodila se 26. oktobra na turniru u Pavlodaru (Kazahstan). Djevojčica je napravila grešku, uhvatila je loptu usred poena i koštala je svoj tim. Umjesto razgovora ili izmjene ako je već želio da pošalje poruku, trener je pozvao djevojčicu da dođe do njega, što je ona učinila, onda je udario rukom u glavu.

Kamere su sve to uhvatile, snimak se proširio na društvenim mrežama i da se to nije dogodilo pitanje je da li bi se o ovom slučaju uopšte pričalo. Kazahstanski odbojkaški savez ga je suspendovao na dvije godine, dok je policija pokrenula hitnu istragu.

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Odbojka kazahstan

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