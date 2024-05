NAJLJEPŠI POKLON U JUNU ZA 3 ZNAKA HOROSKOPA! Uprkos svim problemima, stiže prava stvar u ljubavi

Astrologija otkriva koje horoskopske znake u junu 2024. godine čekaju nove avanture u ljubavi!

Izvor: New Africa/Shutterstock

Krajem maja očekuju nas dva važna tranzita - i Venera i Jupiter prelaze u horoskopski znak Blizanci. Da li ste spremni za nove avanture u ljubavi? Venera će biti u Blizancima od 23. maja 2024. do 17. juna 2024, a Jupiter od 25. maja 2024. do 9. juna 2024. godine. Blizanci su jedan od najradoznalijih znakova Zodijaka.

Pod uticajem ovog horoskopskog znaka postajemo otvoreniji za komunikaciju sa drugim ljudima, saradnju, ali i za istraživanje novih stvari. Takođe je važno zapamtiti da vazdušni znaci Zodijaka imaju tendenciju da se "distanciraju" od svojih emocija. Navikli su da ih racionalizuju, a ne da ih žive. Izgradnja dubokih, intenzivnih emocionalnih veza može da bude teška tokom ovog perioda, ali ova tri znaka horoskopa moći će da pronađu ljubav uprkos svim poteškoćama!

BLIZANCI

Očekuju vas ogromne promjene, Blizanci! Prvi put poslije 12 godina, Venera i Jupiter zajedno ulaze u vaš znak, što se posljednji put dogodilo u junu 2012. godine. Sjetite se koji su se važni romantični događaji tada desili i budite sigurni da upravo sada prava ljubav može doći do vas! Budite spremni da iznova pogledate sebe, svoj život i svoja uvjerenja. Ne bežite od novog načina života, on će vas odvesti do novih otkrića.

VAGA

Slušajte svoju intuiciju tokom tranzitnog perioda. Vazdušnim znacima je teško da vjeruju da je ovo moguće, ali bar pokušajte da ne otjerate te poruke i misli koje će vam doći. One će vam reći kako da postupite da biste proširili svoj sektor ljubavi i materijalnog bogatstva. Imate priliku da upoznate srodnu dušu preko zajedničkih prijatelja. Već početkom juna uplovićete u novu vezu koja može da potraje i odvede vas do braka.

STRIJELAC

Retrogradno kretanje Plutona, koje je počelo početkom maja, natjeralo vas je da preispitate svoj društveni krug. Vrijeme je za nova poznanstva! Tranziti će uticati na vaše sedmo polje koje je odgovorno za dugoročna partnerstva i brak. Međutim, tokom ovog perioda možete da osjećate nezadovoljstvo. Imaćete puno ljubavi, ali ne i sa kim da je podijelite. Pokušajte da izlazite, tako ćete upoznati osobu sličnih interesovanja!

(MONDO)