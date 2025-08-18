Horoskop upisao povišicu za 3 znaka: Konačno počinju da zarađuju više i to prije kraja 2025. godine

Astrologija otkriva koje znake horoskopa čeka znatno viša zarada pre kraja 2025. godine.

Kada dajete sve od sebe na poslu, a ne dobijate finansijsko priznanje, lako možete da izgubite nadu. Ipak, prema riječima astrologa, zvijezde se konačno slažu u korist tri znaka horoskopa koji će početi da zarađuju više prije kraja 2025. godine.

Iako novac možda ne donosi sreću, on sigurno može da učini svakodnevni život lakšim i jednostavnijim. Ako ste jedan od ovih znakova, znajte da je univerzum na vašoj strani, bilo da tražite povišicu, konkurišete za unapređenje ili dobijete bonus za svoj trud.

1. BLIZANCI

Blizanci, možete da se radujete jer ćete konačno početi da zarađujete više na poslu prije kraja 2025. godine. Prema riječima astrološkinje Elizabet Brobek, dok Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, prolazi kroz vašu drugu kuću novca, "vrlo je vjerovatno da ćete ove godine dobiti neku veću povišicu na poslu".

Ova dodatna sreća u finansijama može da se pretvori u značajan bonus, ali je i znak da pokrenete mali dodatni posao koji ne zahtjeva mnogo energije, a donosi pasivni prihod. Šta god da odaberete, sreća je na vašoj strani. Od priliva novca do povećanja samopouzdanja, sve ide u vašu korist do kraja 2025. godine.

2. JARAC

Jarčevi, vaš trud se konačno isplaćuje i počinjete da zarađujete više pre kraja 2025. godine. Ranije ste možda imali osećaj da ste zaglavljeni bez izlaza, ali sada možete da očekujete povišicu na trenutnom poslu ili pokretanje sopstvenog biznisa koji vodi ka trajnom finansijskom uspjehu, kaže Brobek.

Prema njenim riječima, kako Pluton, planeta transformacije, prolazi kroz vašu drugu kuću vrednosti, vaše finansije jačaju zahvaljujući većem samopouzdanju, osećaju sopstvene vrednosti i sposobnosti zarade. Kada Pluton u oktobru krene direktnim hodom, potpuno ćete promijeniti način na koji gledate na sebe i svoj finansijski temelj, što će dodatno povećati vašu zaradu i materijalnu sigurnost.

3. RIBE

Ribe, sa Saturnom u vašem znaku tokom godine, naučili ste mnogo. Iako je Saturn sada u Ovnu, od 1. septembra pravi još jedan posljednji prolaz kroz vaš znak, pomažući vam da počnete da zarađujete više prije kraja godine. U tom periodu ne samo da preispitujete svoju zaradu, već i koristite kreativnost i svoje urođene talente da povećate finansijski potencijal, objašnjava Brobek.

Od boljih poslovnih prilika do jasnije slike o tome šta želite u životu, bićete u znatno boljoj poziciji nego na početku godine. Zato, iako sada možda djeluje zbunjujuće, izdržite, Ribe! Život će vam uskoro postati mnogo bogatiji.

