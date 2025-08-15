Lilit u Škorpiji "oštri kandže" do kraja avgusta: 3 znaka horoskopa na testu izdržljivosti

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa će osjetiti iskušenje Lilita u Škorpiji.

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Jedna od tajanstvenih i moćnih tačaka astrologije je Lilit, fiktivna planeta koja simbolizuje karmičke izazove, porodična prokletstva i duboke strahove. Njena energija ne samo da nas iskušava, već pokušava da nas odvede s pravog puta, navodeći nas da ponavljamo greške iz prošlih života.

Sada, kada je Lilit u znaku Škorpije, njen uticaj postao je posebno snažan. Ovaj period donosi duboku transformaciju, borbu s iluzijama i test izdržljivosti. Kako ne podleći njenoj razornoj snazi i iskoristiti ovo vreme za lični rast? Odgovara astrolog Julija Gikis.

Lilit je karma našeg prošlog života ili posledica postupaka našeg roda. S takvom karmom, potrebno je postaviti jasne granice kako ne bismo popustili njenim iskušenjima. Njena jedina namera je da nas primora da radimo za nju. Lilit razotkriva naše probleme, otvara strahove, stvara komplekse i blokira energiju.

Njena omiljena pozicija je u Škorpiji, jer zajedno sa Škorpijom stvara toliko destrukcije, da je neophodno pažljivo pratiti svoje postupke. Mogu da se jave želja za osvetom, stalna napetost, težnja ka burnim strastima i ljubavi. Biće teže prepoznati manipulatore i prestupnike. Potrebno je uključiti intuiciju i analizirati sopstvene postupke.

U avgustu je Lilit biti posebno aktivna jer je od 3. avgusta počela da pravi brojne aspekte s drugim planetama. Čak i povoljne aspekte pretvaraće u iluzije i lažne prilike.

Znakovi horoskopa koje će Lilit testirati:

1. LAV

Možete da precjenite svoje mogućnosti i značaj, stavljajući sebe na pijedestal. U prvoj polovini avgusta mogu da se jave apatija i gubitak interesovanja za život. Teško da ćete imati želju za aktivnošću. Vaš zadatak je da radite na svojoj energiji i jasno sagledate perspektivu svojih poteza.

2. RAK

Lilit može da donese iskušenja u sferi intime. Mogući su poremećaji harmonije u vezi, kao i želja da sebi dozvolite sve što poželite. Postojaće iskušenje da prevarite partnera ili da se prepustite bezbrižnom životu. Vaš zadatak je da sačuvate odnos i ne podlegnete provokacijama.

3. OVAN

Dolazi period haosa. Možete da izgubite orijentire u duhovnim vrijednostima. Lako ćete sebi dozvoliti preterivanja, poput prekomernog uživanja u alkoholu. Postaćete sumnjičaviji i podložniji strahovima, čak i snovi mogu da budu uznemirujući. Oslobađajte se loših navika.

Lilit nije neprijatelj, već strog učitelj. Njena misija je da ogoli naše slabosti kako bismo ih prevazišli. Dok boravi u Škorpiji, imamo priliku da se suočimo sa dubokim strahovima, oslobodimo destruktivnih vezanosti i prestanemo da ponavljamo iste greške.

Glavno pravilo ovog perioda - ne bežite od tame, već je osvetlite. Analizirajte svoje postupke, verujte intuiciji, izbjegavajte ishitrene odluke i tada energija ove planete može da postane moćan podsticaj za promjene, a ne za razaranje.

(MONDO)