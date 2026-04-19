Sedmični horoskop: Rak će naučiti da kaže "ne", Djevicu čeka zanimljivo poznanstvo

Pročitajte nedeljni horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine!

Sedmični horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine stavlja vas pred izbor između brzog rezultata i dugoročne sigurnosti. Početak nedjelje donosi nalet energije, ali ako preterate sa obavezama, u četvrtak možete da osetite zasićenje. U ljubavi partner više cijeni to što ga slušate bez prekidanja, a slobodni Ovnovi mogu da uđu u flert na poslu koji se pretvara u nešto ozbiljnije. Na poslu završavate odlagane papire i provjeravate brojke bar dva puta. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

BIK

U ponedjeljak vagate između dvije podjednako primamljive opcije i važno je da ne brzate. Sitna neprijatnost u četvrtak okreće se u vašu korist već do vikenda. U ljubavi neodlučnost i promena raspoloženja nekoga zabavlja, a nekoga povrjeđuje, zato pažljivo sa porukama. Slobodni Bikovi ulaze u dublji razgovor iz bezazlene prepiske. Na poslu pisana komunikacija i sređivanje dokumenata daju najveći rezultat. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

BLIZANCI

U utorak prevelika želja za pažnjom može da vas dovede u raspravu u kojoj uporno branite svoje stavove. Do subote se javlja umor, ali vam kratka šetnja ili izlazak vraća snagu. U ljubavi kratkotrajna ljubomora vas iznenađuje sopstvenom jačinom, dok iskren razgovor u srijedu ostavlja dobar trag. Zauzeti Blizanci bolje prolaze u mirnom vikendu udvoje. Na poslu budite oprezni sa idejama koje kolege mogu da predstave kao svoje. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

RAK

Birate između koristi i savjesti i birate ono uz šta mirno spavate. U četvrtak stari prijatelj može da traži više nego što realno možete, pa je taktično "ne" najbolja zaštita odnosa. U ljubavi partner očekuje jasne riječi umjesto nagovještaja, a poklon ili gest u petak može da otopi distancu. Slobodni Rakovi privlače tihe ljude. Na poslu pregovori traže strpljenje, ali rešavanje tuđeg problema diže vaš ugled. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

LAV

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine traži da održite vedar ton, iako vas iznutra more brige. U utorak je moguća neprijatna ili neočekivana rasprava, pa dugo vrtite razgovor u glavi. Do subote vam je dosta ljudi i poruka, pa vam prija dan tišine. U ljubavi jedna nespretna šala u sredu može da zaboli partnera, zato brzo objasnite namjeru. Slobodni Lavovi mogu da dožive romantičnu ponudu od osobe koju su smatrali prijateljem. Na poslu sami tražite rokove i uslove kako biste izbegli haos. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

DJEVICA

Nedjelja donosi poziv ili priliku vezanu za mesto ili događaj o kom dugo razmišljate. U četvrtak može da vas iznenadi promjena plana ili obaveza koja vas tera da izađete iz rutine i razmišljate praktičnije. U ljubavi su suprotstavljeni vaša potreba za slobodom i tuđe insistiranje na kontroli, a rješenje je u jasnim granicama. Slobodne Djevice mogu da upoznaju nekoga preko kursa ili praktične saradnje. Na poslu vaša analitičnost i preciznost posebno dolaze do izražaja u utorak. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine narušava rutinu, ali otvara prostor za promene koje ste dugo odlagali. U utorak razgovor budi želju da sve ostavite i odete, ali do petka jasnije vidite ko vam zaista stoji iza leđa. U ljubavi rasprava oko novca može da se pretvori u korektan dogovor ako niko ne tjera svoje po svaku cijenu. Osoba iz prošlosti javlja se porukom, ali odgovor nije hitan. Na poslu, projekat koji stoji iznenada kreće napred, a lakše dobijate fleksibilniji raspored. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Nedjelja može da počne sitnim kvarom u kući ili gubitkom neke vrijedne sitnice, što vas tera da bolje organizujete stvari. U srijedu dolaze izvinjenja od osobe koja je pretjerala i najmudrije je da ih prihvatite bez dodatnih rasprava. Do vikenda uspijevate da sredite i dom i misli, oslobađajući se viškova. U ljubavi, pretjerana kritika može da odbije osobu koja se trudi oko vas. Slobodne Škorpije imaju korist od čišćenja starih kontakata. Na poslu mnoštvo malih zadataka rešavate najlakše ako ih slažete po prioritetu. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

STRIJELAC

Početak nedjelje donosi sitnu grešku zbog koje se crvenite, ali brzo nalazite rješenje. U srijedu poruka ili vijest od osobe iz prošlosti budi pomiješana osjećanja i želju da preispitate stare odluke. Do vikenda strpljenje popušta, ali kratka iskrena reakcija donosi olakšanje. U ljubavi je važniji konkretan gest nego obećanja. Slobodni Strijelčevi mogu da prihvate poziv na sastanak naslijepo. U poslu, plan se ruši u utorak, ali brzo pravite novi, praktičniji raspored. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

JARAC

Sredinom nedjelje, tajna koju ste čuvali izlazi na vidjelo i donosi vam olakšanje umjesto tereta. Vikend budi poriv da sve promijenite iz korijena, pa je važno da ne donosite nagle odluke iz afekta. U ljubavi jaka strast može da uplaši novu osobu ako prerano pojačate tempo. U četvrtak može da se javi bivši partner, ali shvatate koliko ste se promijenili. Na poslu budite oprezni sa "pomoći" konkurenata, a u petak pronalazite važan dokument tamo gdje ga niste očekivali. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

VODOLIJA

Intuicija vam je pojačana i prvo osjećanje o ljudima često se pokazuje tačnim. U srijedu se javlja talas bezvoljnosti, ali do večeri prelazi u nalet kreativne energije. Subotnji razgovor sa rođakom ili starijim članom porodice zatvara stari spor ili nesporazum. U ljubavi partner može da protumači vašu zamišljenost kao distancu, zato otvoreno recite da ste samo umorni. Slobodne Vodolije bolje prolaze uživo nego u dopisivanju. Na poslu, projekat koji ste skoro otpisali, dobija novu šansu. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. aprila 2026. godine naglašava dom i privatne obaveze koje mogu da prerastu u zaradu ili korisne kontakte. Sredinom nedjelje vraćaju se misli na osobu sa kojom je bolje da ne obnavljate odnos, pa birate distancu. Subota donosi prijatno opuštanje, ali treba da izbjegavate preveliku pasivnost. U ljubavi vaša briga lako prelazi u preteranu kontrolu, zato dajte drugoj strani više prostora. Slobodne Ribe neka obrate pažnju na komšije ili stalne saputnike. Na poslu stroga kontrola šefova na kraju nedjelje može da donese pohvalu ili malu nagradu. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

