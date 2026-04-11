Poslije 80 godina Uran mijenja znak: 3 znaka horoskopa biće prvi na udaru, a evo šta očekuje ostale

Izvor Lepa i srećna
Uran ulazi u Blizance i donosi velike promjene u narednih sedam godina. Saznajte kako će ovaj tranzit uticati na vaš znak.

Uran ulazi u Blizance

  • Uran ulazi u Blizance i pokreće veliki sedmogodišnji ciklus promjena
  • Očekuju se nove ideje, tehnološki napredak i drugačiji način komunikacije
  • Najveće promjene osjetiće Blizanci, dok neki znakovi prolaze kroz izazove

Spremite se – jer ono što dolazi nije običan astrološki tranzit. Poslije više od osam decenija, Uran mijenja znak i ulazi u Blizance, a astrolozi tvrde da počinje period koji će donijeti nagle preokrete, šokantne ideje i potpuno novi način razmišljanja.

Ovo nije tiha promjena. Ovo je energetski "reset" koji će uticati na cijeli svijet – od tehnologije do međuljudskih odnosa. Ulazak Urana u Blizance otvara sedmogodišnji ciklus u kom ništa neće ostati isto.

Očekuje se eksplozija novih ideja, ubrzan razvoj tehnologije i potpuno drugačiji način komunikacije.

Uran ulazi u Blizance i menja sve

Ovaj period donosi potrebu da se razbiju stari obrasci. Sve što je zastarjelo, rigidno ili nametnuto – biće stavljeno na test.

Na scenu stupaju:

  • originalnost
  • brzina razmišljanja
  • snalažljivost
  • hrabrost da se kaže ono što drugi ne smiju

Biće to vrijeme kada će oni koji razmišljaju drugačije biti korak ispred svih.

Kako će ulazak Urana u Blizance uticati na horoskopske znake?

Blizanci u središtu transformacije

Za Blizance, ovo je početak razdoblja potpunog ličnog buđenja. Sa Uranom u sopstvenom znaku, osjetiće neodoljivu potrebu za slobodom, promjenom identiteta i odbacivanjem svih okova.

Očekuju ih nagla životna dešavanja koja ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova prilika da se iznova definišu – onako kako zaista jesu.

Svaki pokušaj ograničavanja naići će na žestok otpor.

Vatreni i vazdušni znakovi hvataju vjetar promjena

Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi osjetiće povoljan uticaj ovog tranzita.

Za Vage i Vodolije ovo je vrijeme kreativnog procvata i inovativnosti, idealno za nauku, umjetnost i društveni angažman. Ovnovi i Lavovi dobijaju hrabrost za nove poduhvate i širenje društvenih krugova.

Komunikacija postaje ključ uspjeha, a neočekivani susreti i ideje otvaraju im nove prilike, piše .

Izazovi za Device, Strelčeve i Ribe

Promjenljivi znakovi – Djevica, Strijelac i Ribe – mogli bi osjetiti pojačan stres i mentalni nemir. Uran će ih natjerati da izađu iz zone komfora, što može biti iscrpljujuće ako se budu opirali promjenama.

