Nakon Srbije i Hrvatska zamrzla cijene osnovnih proizvoda: Na listi 30 artikala

Vlada Republike Hrvatske je postavila ograničenja na cijene 30 različitih proizvoda, počevši od 18. septembra.

Izvor: Shutterstock

Ovaj novi paket mjera, koji će vrijediti narednih šest mjeseci, ima ukupnu vrijednost od 464 miliona evra, uz dodatnih 551 miliona evra koje su već utrošene na mjere iz prethodnog paketa koje su bile na snazi godinu dana.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će cijena struje ostati nepromijenjena za građane, privredu i institucije od 1. oktobra tokom idućih šest mjeseci, a država će za to izdvojiti 288 miliona evra. Za velike privredne subjekte neće biti subvencija za cijenu struje, osim ako dođe do značajnog poskupljenja na tržištu, u tom slučaju vlada će osigurati subvencije, prenosi Klix.ba.

Vlada takođe planira izdvojiti 116 miliona evra za borbu protiv inflacije.Takođe su predviđene podrške za 720 hiljada penzionera s penzijom manjom od 700 evra i zaposlene korisnike penzija čija ukupna primanja od mirovine i rada ne prelaze 700 evra. Penzionerima s penzijom do 300 evra biće isplaćeno 160 evra jednokratnog dodatka, dok će oni s penzijama od 300 do 435 evra dobiti 120 evra, a oni s penzijama od 435 do 570 evra će primiti 80 evra.

Penzioneri s primanjima između 570 i 700 evra će dobiti jednokratnu naknadu od 60 evra. Ukupno će biti izdvojeno 72 miliona evra za ove podrške. Biće isplaćena i podrška korisnicima doplatka za djecu u iznosima od 50 evra za jedno dijete, 100 evra za dvoje, 150 evra za troje, 200 evra za četvero i 300 evra za petero djece.

Vlada takođe postavlja ograničenja na cijene 30 različitih proizvoda. Među novim proizvodima s ograničenim cijenama su jogurt u čašici i bočici (40 centi), polutvrdi sir gauda blok za narezivanje (6.49 evra), riža (2.29 evra za kilogram), špageti (1.09 evra za pola kilograma), svježa jaja razreda M (2.45 evra), svinjski vrat bez kosti (5.49 evra), juneći vrat s kosti (6.99 evra), hrenovke pileće ili pureće (2.69 evra), krompir (3.99 evra za 5 kilograma), mrkva u rinfuzi (0.89 evra) itd.

Premijer Plenković ističe da bi kompletna korpa proizvoda s ograničenim cijenama koja je prošle godine koštala 99.68 evra sada koštala 76.19 evra, što predstavlja uštedu od 23.49 evra ili 23.57 posto manje.

Najavljeno je da će svi ti proizvodi biti označeni kao proizvodi s ograničenim cijenama kako bi bili jasno prepoznatljivi za potrošače. Takođe, u vladinom paketu mjera nalaze se i naknade u okviru socijalne pomoći, uključujući jednokratnu energetsku novčanu pomoć od 150 evra te dodatnu naknadu od 100 evra za nezaposlene. Osim toga, predviđene su susubvencije i podsticaji za poljoprivrednike.

(Mondo)