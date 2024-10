Tržište četvorotočkaša: Evropa najviše "tjera" hibride, prodaja benzinaca u padu

Razlog prodajnog uspjeha leži u činjenici da kupci vozila sa hibridnim pogonom vide kao pristupačan kompromis između klasičnih automobila na fosilna goriva i potpuno električnih četvorotočkaša

Izvor: Toyota

Automobili na hibridni pogon prvi put su u septembru po prodaji pretekli vozila sa benzinskim motorima, na tržištu zemalja Evropske unije. Hibridi su činili 32,8 odsto ukupno prodatih četvorotičkaša broja, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Ukupna prodaja automobila u EU opala je za 6,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, i to drugi mjesec zaredom, što je prvi put da se to dešava još od jula 2022. godine. Glavni razlog je to što su glavna evropska tržišta Nemačke, Francuske i Italije nastavila da stagniraju.

Prodaja vozila sa hibridnim pogonom (HEV – Hybrid electric vehicle) je u porastu poslednjih meseci, pošto ih kupci vide kao pristupačan kompromis između klasičnih vozila na fosilna goriva i potpuno električnih automobila, navodi Reuters.

S druge strane, prodaja potpuno električnih vozila (BEV – Battery Electric Vehicle) i plug in hibridna (PHEV – Plug-in Hybrid Vehicle) primjetno je opala tokom ove godine.

Toyota C-HR

Izvor: Stefan Stojanovic/Stefan_Stojanovic

Razlog su, delom, različite politike podsticaja za kupovinu ekoloških vozila u evropskim zemljama, tačnije potpuno ukidanje i smanjenje iznosa državnih subvencija. Ulogu u padu interesovanja za elektromobila imaju i visoke tarife koje je Brisel namenuo za kupovinu jeftinijih baterijskih vozila iz Kine.

Elektrifikovana vozila iz sve tri grupe (BEV, PHEV i HEV) u ukupnoj prodaji u EU učestvovala su sa 56,9 odosto svih novoregistovanih putničkih automobila u septembru, u odnosu na 50,3 odsoto u istom periodu prethodne godine.

Septembarska prodaja isključivo električnih automobila na baterijski pogon porasla je za 9,8 odsto na godišnjem nivou, ali je obim prodaje od početka godine opao za 5,8 odsto.

Ukupna prodaja vozila sa hibridnim pogonom porasla je za 12,5 procenata u odnosu na prethodnu godinu, dok je prodaja vozila na benzin pala za 17,9 odsto u odnosu na tržišni udeo od 29,8 procenata u septembru prošle godina.