Smotra oldtajmera na Palama: Najstariji mercedes iz 1950. godine (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Na Palama je održano veče oldtajmera, a posjetioci su na Studentskom trgu imali priliku da vide četrdesetak starih automobila koji izgledom vraćaju u neka prošla vremena.

Oldtajmeri na Palama Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Veče oldtajmera organizovano je u okviru manifestacije "Gospojinske svečanosti" povodom Dana i krsne slave opštine Pale-Velike Gospojine, a prije dolaska na trg, učesnici su priredili defile ulicama Pala.

Načelnik Pala Dejan Kojić izjavio je novinarima da se veče oldtajmera u ovoj opštini organizuje prvi put i zahvalio vlasnicima starih automobila iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske koji su večeras došli.

On je istakao da je ovo odlična prilika da se svi prisjete vozila kojima su nekada upravljali njihovi roditelji, ali i da najmlađi vide kako su izgledali automobili u prošlosti.

Jedan od organizatora skupa Danko Mijović istakao je da je riječ o manifestaciji koja okuplja istinske zaljubljenike u stara vozila.

On je dodao da je ovo prvo okupljanje ljubitelja oldtajmera na području grada Istočno Sarajevo, te da su prisutni mogli uživati u izložbi oko 40 automobila, od kojih je najstariji bio "mercedes" iz 1950. godine.

"Posebnu pažnju privukao je i `volvo` iz 1960. godine. Posjedovati oldtajmer nije samo kupiti stari auto. To je ljubav i strast koja traži posebnu posvećenost", rekao je Mijović.

Među učesnicima je bio i Mugdim Bračković iz Sarajeva, vlasnik "mercedesa" iz 1950. godine, koji je i danas u voznom stanju.

"Zadovoljstvo je voziti oldtajmer, družiti se sa ljudima koji ih posjeduju, razmjenjivati iskustva i zajedno dolaziti do teško dostupnih dijelova", rekao je Bračković.

On je naglasio da Pale sve više postaju prepoznatljiva turistička destinacija, čemu dodatno doprinose ovakvi skupovi. 

(Srna)

Tagovi

Pale oldtajmeri

