Na Palama je održano veče oldtajmera, a posjetioci su na Studentskom trgu imali priliku da vide četrdesetak starih automobila koji izgledom vraćaju u neka prošla vremena.
Veče oldtajmera organizovano je u okviru manifestacije "Gospojinske svečanosti" povodom Dana i krsne slave opštine Pale-Velike Gospojine, a prije dolaska na trg, učesnici su priredili defile ulicama Pala.
Načelnik Pala Dejan Kojić izjavio je novinarima da se veče oldtajmera u ovoj opštini organizuje prvi put i zahvalio vlasnicima starih automobila iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske koji su večeras došli.
On je istakao da je ovo odlična prilika da se svi prisjete vozila kojima su nekada upravljali njihovi roditelji, ali i da najmlađi vide kako su izgledali automobili u prošlosti.
Jedan od organizatora skupa Danko Mijović istakao je da je riječ o manifestaciji koja okuplja istinske zaljubljenike u stara vozila.
Smotra oldtajmera na Palama: Najstariji mercedes iz 1950. godine (FOTO)
On je dodao da je ovo prvo okupljanje ljubitelja oldtajmera na području grada Istočno Sarajevo, te da su prisutni mogli uživati u izložbi oko 40 automobila, od kojih je najstariji bio "mercedes" iz 1950. godine.
"Posebnu pažnju privukao je i `volvo` iz 1960. godine. Posjedovati oldtajmer nije samo kupiti stari auto. To je ljubav i strast koja traži posebnu posvećenost", rekao je Mijović.
Među učesnicima je bio i Mugdim Bračković iz Sarajeva, vlasnik "mercedesa" iz 1950. godine, koji je i danas u voznom stanju.
"Zadovoljstvo je voziti oldtajmer, družiti se sa ljudima koji ih posjeduju, razmjenjivati iskustva i zajedno dolaziti do teško dostupnih dijelova", rekao je Bračković.
On je naglasio da Pale sve više postaju prepoznatljiva turistička destinacija, čemu dodatno doprinose ovakvi skupovi.
(Srna)