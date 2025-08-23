Smotra oldtajmera na Palama: Najstariji mercedes iz 1950. godine (FOTO)

Na Palama je održano veče oldtajmera, a posjetioci su na Studentskom trgu imali priliku da vide četrdesetak starih automobila koji izgledom vraćaju u neka prošla vremena.

Veče oldtajmera organizovano je u okviru manifestacije "Gospojinske svečanosti" povodom Dana i krsne slave opštine Pale-Velike Gospojine, a prije dolaska na trg, učesnici su priredili defile ulicama Pala.

Načelnik Pala Dejan Kojić izjavio je novinarima da se veče oldtajmera u ovoj opštini organizuje prvi put i zahvalio vlasnicima starih automobila iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske koji su večeras došli.

On je istakao da je ovo odlična prilika da se svi prisjete vozila kojima su nekada upravljali njihovi roditelji, ali i da najmlađi vide kako su izgledali automobili u prošlosti.

Jedan od organizatora skupa Danko Mijović istakao je da je riječ o manifestaciji koja okuplja istinske zaljubljenike u stara vozila.

On je dodao da je ovo prvo okupljanje ljubitelja oldtajmera na području grada Istočno Sarajevo, te da su prisutni mogli uživati u izložbi oko 40 automobila, od kojih je najstariji bio "mercedes" iz 1950. godine.

On je dodao da je ovo prvo okupljanje ljubitelja oldtajmera na području grada Istočno Sarajevo, te da su prisutni mogli uživati u izložbi oko 40 automobila, od kojih je najstariji bio "mercedes" iz 1950. godine.

"Posebnu pažnju privukao je i `volvo` iz 1960. godine. Posjedovati oldtajmer nije samo kupiti stari auto. To je ljubav i strast koja traži posebnu posvećenost", rekao je Mijović.

Među učesnicima je bio i Mugdim Bračković iz Sarajeva, vlasnik "mercedesa" iz 1950. godine, koji je i danas u voznom stanju.

"Zadovoljstvo je voziti oldtajmer, družiti se sa ljudima koji ih posjeduju, razmjenjivati iskustva i zajedno dolaziti do teško dostupnih dijelova", rekao je Bračković.

On je naglasio da Pale sve više postaju prepoznatljiva turistička destinacija, čemu dodatno doprinose ovakvi skupovi.

