Blizanci dobijaju neočekivanu ponudu, Djevici dugovi dolaze na naplatu, Škorpija je pod pritiskom

Pročitajte dnevni horoskop za 25. februar!

Ovan

Danas ćete imati neočekivane izdatke, zbog čega ćete morati da zategnete kaiš do kraja mjeseca. Dajte prioritet porodičnim problemima, vrijeme je za ozbiljne razgovore. Imate podršku prijatelja koji nije u vašem užem krugu. Moguća kostobolja.

Bik

Na poslu vas očekuju novi projkti i osjećate se nesigurno - da li možete da ispunite zadatke? Prestanite da sumnjate u sebe, rezultati govore o vašim mogućnostima. Imali ste buran ljubavni period, a sada sve dolazi na svoje. Odluka koju ste donijeli je ispravna. Smanjite slatkiše.

Blizanci

Izuzetno ste vrijedni, ali imate utisak da to nadređeni ne primjećuju. Dobićete neočekivanu ponudu za posao koji do sada niste radili. Razmislite dobro da li je pravi trenutak za promjene, uzmite u obzir i svoju porodičnu situaciju i kako bi to na nju uticalo. Potrebno vam je više tečnosti.

Rak

Sigurni ste u sebe, možda i previše. Pazite da ne napravite grešku koja će vas skupo koštati. Potrebna vam je promjena u ljubavi. Prije nego što odlučite da promijenite partnera, pokušajte da sagledate situaciju iz njegovog ugla. Niste dovoljno posvećeni vezi. Smanjite unos kafe.

Lav

Odličan dan za igre na sreću, dobitak vam " ne gine", iskoristite naklonost zvijezda. Energija vam je u padu, potrebno vam je više vitamina. Jedna ženska osoba ima važnu poruku za vas, ne odlažite viđanje s njom, prava informacija u pravo vrijeme je zlata vrijedna.

Djevica

Odlično rješavate sve poslovne probleme, prosto se sami sebi čudite kako "plivate" kroz sve izazove. Istrajnost i upornost su vaši glavni aduti. Imate finansijskih problema, stari dugovi dolaze na naplatu. Ne brinite, jedna ženska osoba će vam pomoći da "zatvorite sve rupe".

Vaga

Držite telefon kraj sebe, jer ćete dobiti sjajnu poslovnu ponudu koju ne bi trebalo da odbijete. Sve ideje koje su se "kuvale" u vama sada ćete moći i da realizujete. Odnos sa partnerom je na ispitu. Nažalost, od vas ništa ne zavisi, možete samo da čekate "presudu".

Škorpija

Osjećate veliki pritisak na poslu, utjeha je što ovaj težak period neće trajati dugo. Bilo bi dobro da uzmete odmor kad se sve završi i napunite baterije. Volite lijepe stvari, ali loše baratate novcem. Neka vam ova posljednja nedjelja februara posluži za nauk. Smanjite unos tijesta.

Strijelac

Pucate od energije i ideja, pazite da se ne "pogubite" u silnim projektima koje ste započeli. Manji porodični problemi natjeraće vas da "prikočite". U ljubavi se nalazite na raskrsnici, ne možete da odaberete da li da se vratite staroj ljubavi ili pružite šansu novoj. Još nije vrijeme za odluku.

Jarac

Napeti ste više nego obično, ne možete da zaudate jezik a danas nije dobar dan da istjerujete pravdu. Član porodice će vam se obratiti za pomoć. Pripazite se da svoju negativnost ne prenesete na partnera i nepotrebno izazovete raspravu. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Vodolija

Uživate u poslu koji radite, jedino što vam predstavlja problem jeste što niste dovoljno plaćeni. Niko vam neće ponuditi veću platu ako je sami ne tražite. Partner je očaran vama, ne prihvatajte njegove emocije "zdravo za gotovo". Provjerite gvožđe, moguća je anemija.

Ribe

Lijepo vrijeme utiče na vaš rad, ne možete da se koncentrišete. Maštate o putovanjima, ali još uvijek nije vrijeme za planove. Uporno vam se misli vraćaju na bivšu ljubav, razmislite da li je to zbog njega ili ste cijelu priču romantizovali. Cirkulacija bi mogla da vam napravi probleme.

