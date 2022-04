Četiri horoskopska znaka sa kojima veza nije laka

Ukoliko volite miran i skladan život, ove horoskopske znakove treba da izbjegavate.

Izvor: Youtube/MGM/Screenshot

Iako je individualni način rješavanja problema u vezi mnogo bitan, poznavanje astrološke sudbine je još jedan ugao koji bi mogao da vas spasi od emocionalne nekompatibilnosti.

Nekompatibilnost, ne samo da čini put zabavljanja težim, već može učiniti i da patite od beskrajne frustracije, bola i na kraju - slomljenog srca. Ako želite da izbjegnete svađe, agonije i bilo kakvu vrstu rasprave, postoje horoskopski znaci koje treba da izbjegavate.

Ovan

Buntovni Ovan je poznat po svojoj osobini kršenja pravila. Oni sve učine kao da je takmičenje, čak i vezu. Šta god njihov partner radi, oni to žele da urade na bolji način i to je ono što otvara put rivalstvu u očima njihovog partnera. Sve to na kraju dovodi do sukoba komunikacije, misli i ličnosti. Štaviše, oni daju samo onoliko koliko dobiju i postaju potpuno ledeni ako ih jednom uznemirite.

Bik

Ako mislite da je lako izlaziti sa Bikom, pripremite se da razbijete svoja očekivanja! Uvijek će vam pružiti solidno vreme u ljubavi jer su najljubomorniji i posesivni! Ako želite nešto da uradite, zaista ih morate snažno ubjediti i povesti sa sobom kako se ne bi osjećali zapostavljeno. Osim toga, kladimo se da ne možete izvući ni reč izvinjenja iz njihovih usta, čak i ako nisu u pravu.

Škorpija

Ovaj vodeni znak je prilično miran, ali kada dođu sukobi, postaje jako nezgodan. Prije svega, možda ćete morati mnogo da čekate da biste ih razumjeli kako treba i da biste uspeli u njihovom povjerenju. Drugo, uvijek paze na vaše poteze, ispituju vas a da niste ni svjesni da to rade, a ostaju sumnjičavi. Štaviše, njihov krug ljudi je veoma mali i lako mogu da postanu emocionalno zavisni od svog ljubavnika, što ponekad eskalira u svađe i čini male situacije intenzivnim. One jednostavno žele da ih partner sve vrijeme tretira kao bebu.

Rak

Rakovi su nježne prirode, ali njihovo slatko raspoloženje ima cijenu divljeg stava, mrzovolje i gorčine. Biti sa Rakom je pomalo neodoljivo, jer oni uvijek žele velike riječi zahvalnosti, bez obzira na sve. Rakove je takođe teško razumjeti jer su izgubljeni u sopstvenim emocijama i mogu se isključiti kada osjećaju da ne činite dovoljno za njih, a da čak i ne komunicirate.

(MONDO)