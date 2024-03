Jednostavan trik za najhrskaviju pileću kožicu

Ako želite najhrskaviju pileću kožicu u tome će vam pomoći vrlo jednostavan trik zbog kog ćete uživati u savršeno pečenoj kožici.

Izvor: Shutterstock

Hrskava pileća kožica možda i ne može uvijek tako jednostavno da se dobije, ali sve što vam treba je so i malo strpljenja da dobijete tu hrskavost kod kuće. Možda će vas zanimati i sjajan trik za mekano meso - mnogi ne znaju.

Počnite solju

Vlaga je neprijatelj kada je u pitanju postizanje hrskave teksture. Zato je cilj pronaći načine da se ukloni. Najbolji i najlakši način da to postignete je suvo salamurenje piletine. Suvo salamurenje uključuje nanošenje debelog sloja soli na kožu piletine, a zatim davanje vremena da učini svoju magiju. So će izvući vlagu iz kože, i obezbijediti vlagu duboko u njoj.

Može da vam posluži bilo koja so, ali je najbolja ona koja ima grubu teskturu. Biće vam potrebna oko 1 kašičica po kilogramu piletine. Ako više volite finu so, koristite upola manje zapremine.

Proces pripreme

Preporuka je da piletinu solite najmanje jedan sat unaprijed ako koristite komade, a idealno 24 sata ako radite sa cijelim piletom. Za najbolje rezultate preporučuje se posipanje soli preko piletine, a zatim, ako je potrebno, utrljavanje u sve pukotine. Zatim meso stavite kožom nagore na rešetku na pleh prije nego što se je stavite u frižider.

Ostavite je nepokrivenu, jer je frižider nevjerovatno suvo okruženje koje takođe pomaže da se izvuče vlaga iz kože. Da bi sve bilo higijenski, držite meso na donjoj polici, sa izvijesnim rastojanjem od druge hrane. Obavezno očistite površine kada izvadite piletinu.

Pečenje pileta

Kada je osušite, vrijeme je da je pečete. Oduprite se želji da isperete so (to će poništiti sav vaš napredak u isušivanju kože) i umjesto toga odmah je pecite. Preporučuje se pečenje u tiganju da biste dobili ultra hrskavu kožicu.

Zagrijte ulje u velikom tiganju, stavite piletinu sa kožom nadole i pecite na srednje jakoj vatri dok ne postane zlatna i hrskava, a zatim je okrenite i pecite dok je ne prebacite u rernu na 220 stepeni da se zapeče do kraja. Ostavite je otkrivenu kada je izvadite nekih pet minuta prije nego što počnete da uživate u hrskavoj korici.

(Stvar ukusa)