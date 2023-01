KOKTEL LJUBAVI: Otišla kod momka nakon PRVOG DEJTA, a tamo još jedna ŽENA, ali...(VIDEO)

Sofija ispričala najgore iskustvo sa sastanka. Sve je djelovalo OK, a onda su otišli kod njega. Ispostavilo se da muškarac živi sa "drugom ženom"...

Djevojka je na TikToku objavila video o ubjedljivo najgorem prvom sastanku i iznenađenju koje je sačekalo na kraju večeri. Sofija, koja na ovoj mreži često dijeli crtice iz svog života, otkrila je kako je sa dotičnim imala komunikaciju preko jednog sajta za upoznavanje i sve je djelovalo savršeno.

Lijepo su se razumjeli, prepiska je išla glatko, nije bilo "crvenih zastavica" koje bi je upozorile da nešto s njim nije u redu. Izašli su grad, bilo je ponekad momenata kad joj se učinio malo čudnim, ali ništa zabrinjavajuće.

Kad je pozvao kod njega, smatrala je da nema razloga da odbije. Djelovalo je da je momak na mjestu.

"Kad je otvorio ulazna vrata, hodnik je vodio direktno u dnevnu sobu, tako da se odmah vidjela sofa. I prvo što vidim jeste žena na sofi", kaže ona i dadaje da je u momentu doživjela šok.

"Kako nisam imala naočare ni sočiva, nisam mogla jasno da vidim, samo sam uočila obrise žene. I tako sam čekala da on nešto kaže, jer nisam željela da pitam ko je to. Mogla je da bude cimerka ili ko već. Nisam željela da budem nepristojna", priča ona.

Ubrzo su prišli malo bliže krevetu i tek tada je mogla dobro da vidi ko na njemu sjedi - lutka za se*s u realnoj veličini! Sofija kaže kako je u tom momentu uhvatila panika, nije znala kako da reaguje, sve je očekivala da će on ponuditi neko objašnjenje.

"Ne šalim se, lutka na naduvavanje je moje visine, sjedi na sofi kao normalno ljudsko biće, ispred televizora i drži daljinski" i objašnjava da ga je na kraju, tobože ležerno upitala, šta je to.

"A on je rekao: 'Oh, izvini, to je Viktorija. On joj je dao ime. Je*eno joj je dao ime!", kaže Sofija koja je sačekala da momak ode u kupatilo da bi slikala svoju "suparnicu". Budući da joj je bilo neprijatno da odmah pobjegne iz stana, pristala je na njegov predlog da sjednu na sofu i gledaju TV. I taman kad je mislila da stvari ne mogu biti gore - desila se još veća bizarnost. Mladić je samo sjeo pored Viktorije i pozvao Sofiju da mu se pridruži. Nije mu palo na pamet da skloni lutku.

"Dakle, bukvalno smo sjedeli ja, on i se*s lutka i gledali TV. Bilo je tako uvrnuto."

"Konačno je sastanak bio završen, stigla sam kući i blokiala ga na svim mrežama i aplikacijama. Ovo je bilo nešto najgore što sam doživjela", zaključila je Sofija.

Pogledjte video u kom sve objašnjava.

Pogledajte 02:02 Muškarac živi sa seks lutkom Izvor: TikTok/fiaatopete Izvor: TikTok/fiaatopete

Njenim pratiocima na ovoj mreži se dopalo što je bila iskrena u svemu, a video je prikupio više od 252.000 lajkova i 1,5 miliona pregleda. Većina je bila šokirana ponašanjem momka, ali bilo je i onih koji su u svemu vidjeli smiješnu stranu.

"Da li ti je bar dozvolio da izabereš šta ćete da gledate na TV-u? Ili je Viktorija izabrala?", "Viktorija izgleda stvarno skupo", komentarisali su.

"Da li sam ja jedini koji misli da je vjerovatno to uradio jer je mislio da je smiješno", upitao se jedan korisnik, dok je drugog nešto drugo mnogo više zbunilo od plastične lutke.

"Teško mi je da se koncentrišem na bilo šta drugo osim na činjenicu da si na sastanak otišla bez naočara ili sočiva", napisao je.

