Da li je lajkovanje ženskih slika na Instagramu varanje? Terapeut objašnjava kada treba napraviti KOMPROMIS

Šta se danas sve smatra pod varanjem, a šta ne?

"Sa svojim dečkom sam dvije godine i mogu sa njim da zamislim zajednički život, porodicu i brak. Jedini problem je što često voli da lajkuje slike drugih žena na Instagramu i ćaska sa njima. Čini mi se da nisam dovoljna. On kaže da to nije varanje i da je u pitanju malo šale. Da li treba da prihvatim njegovo ponašanje kao dio naše veze?" , ovako započinje priča jedne djevojke.

Ljubavni terapeut i se*olog, Isah Mek Kimi osvrnuo se na problem mlade djevojke koja je željela da ostane anonimna . Kako kaže, da li se ovo smatra "varanjem" ili ne, ovde nije važno.

"Vaš dečko radi nešto zbog čega vam je neprijatno i umjesto da sluša vaše brige, on vas odbacuje. Ne morate da prihvatite njegovo ponašanje ako vam se ne čini u redu, ali on na ovaj način ne ukazuje vama poštovanje", rekao je on.

Kada je reč o varanju, ne uključuje svako "varanje" intimni odnos ili čak fizički kontakt. Neke nevere su i emotivne prirode. Digitalno varanje ili sajber nevjerstvo se i dalje smatra varanjem za mnoge ljude. Inače psiholozi su s pojavom digitalnih tehnologija skovali novi termin, poznatiji kao mikrovaranje. Koristi za male i upitne postupke koje radi vaš partner. To uključuje flertovanje na mrežama, lajkovanje postova na Instagramu ili slanje direktnih poruka.

Ljubavni terapeut dodaje da u zdravoj vezi, postoje neke stvari oko kojih parovi moraju da naprave kompromise. Međutim, ako osoba napravi kompromis oko konkretno ove situacije, žrtvovala bi neke od svojih osnovnih potreba da se oseća cenjenom, sigurnom i voljenom u vezi. Zapitajte se da li je vrijedno toga..

