Ispovjest žene koja nikad nije bila ostavljena: Ja sam KOMPLETAN PAKET

Samanta Brik, novinarka i producentkinja, otkriva da nikada nije bila ostavljena, uprkos dva braka, pet dugih veza i mnogo kratkotrajnih avantura.

Izvor: Ken McKay / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samanta Brik, novinarka i producentkinja, tvrdi da nikada nije bila ostavljena. Iza sebe ima dva braka, pet dugih veza i mnogo kratkotrajnih avantura, ali uvijek je ona bila ta koja je ostavljala. Ona smatra da je presudilo to što ne bježi od razlike između polova. Kako objašnjava, zna šta muškarci stvarno žele i kako mogu da zadrže kontrolu.

"Sa ponosom mogu da kažem da me nikada muškarac nije ostavio. I to uprkos dva braka, pet drugih ozbiljnih i bezbrojnih kraćih veza. Pitam se koliko žena može reći isto? Volim da mislim kako to pokazuje da poznajem svoj um. I daleko bih radije da mlade žene čitaju o ženama poput mene nego o tim klišejima kakva je Bridžit Džouns", rekla je.

"Da, naravno, slomljeno srce je univerzalno ljudsko iskustvo. Svakako sam znala za gubitak, gubitak voljenih ljubimaca i žal zbog činjenice da neću postati majka. Te epizode rastanka bile su daleko značajnije od prekida. Ipak, to ne znači da nisam ništa osjećala kad sam ostavljala muškarce, ali znala sam da za svaku stranu postoji nešto bolje u životu i obično sam bila u pravu", rekla je Samanta i otkrila tajnu da nikad ne budete ostavljeni.

Izvor: Ken McKay / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Koja je tajna toga da vas nikad ne odbace? Ne mislim da je to samo zbog mog izgleda, moje figure, moje ljubaznosti i nepokolebljivog samopouzdanja. Vjerujem da ono što muškarci vjerovatno vide u meni je to što sam, jednostavno, dobar materijal za djevojku i ženu. Više su me puta nazivali 'cijelim paketom'", prisjetila se.

"Što se tiče mog umijeća, reći ću vam da put do muškarčevog srca ide kroz želudac, a ja sam dobra kuvarica i sjajna domaćica. Takođe, razumijem da on želi da se moj svijet vrti oko njega. I srećna sam što na njega ostavljam takav utisak. Očekujem da muškarac daje sve od sebe u svemu, od kućnih poslova do finansija", dodala je.

Koliko su intimni odnosi važni?

"Što se odnosa tiče, uživam u njemu i rado sam bila inicijator. Muškarci su jako ponosni ako vide svoju partnerku kako doživljava istinsko zadovoljstvo, a ja sam presrećna što sam sigurna da to postižem. Nisam sigurna da mnoge Britanke to mogu da kažu. Imam i emocionalnu inteligenciju u velikim količinama. Slušam, stvarno ih slušam (kod muškaraca paziš na ono što ne govore između riječi) i obično im nudim smjernice o svemu, od njihovih prijatelja do kolega s posla. Naravno, pravi je trik natjerati ih da misle da su sami došli do rješenja", ispričala je.

"Jedan prijatelj (platonski i muški) jednom je komentarisao da je razlog zašto sam toliko popularna kod muškaraca to što sam pomalo kameleon, prikazujući aspekte moje ličnosti koji će im se svidjeti. Rado sam primila kompliment jer je u pravu. Kao tinejdžerka 80-ih, jake žene iz Dalasa, naučile su me da budem snažna, samopouzdana žena koja zna šta želi i kako to da dobije", otkrila je.

(MONDO)