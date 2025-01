"Dobio sam 250 evra zbog otkazanog leta iz Banjaluke": Kako do kompenzacije za kašnjenje aviona?

Mnogi putnici nisu do kraja upoznati sa svojim pravima pogotovo u slučaju kada avion kasni na zakazani let iz bilo kojeg razloga. Kompenzacija za kašnjenje leta je jednostavan i uobičajen postupak, a donosimo jedno iskustvo iz prve ruke.

Krajem prošle godine avion kompanije "Rajaner" (Ryanair) na letu iz Banjaluke za Beč kasnio je nekoliko časova. Let je na kraju pomjeren za dan kasnije, a jedan Banjalučanin koji je kupio kartu za liniju Banjaluka-Beč, opisao je na koji način je kompanija izašla u susret putnicima i kako je dobio odštetu (kompenzaciju) za kašnjenje leta.

Važno je napomenuti da se sljedećeg jutra ukrcao na avion i iskoristio kupljenu kartu.

Let je bio zakazan za 13.40 časova ali je zbog nevremena nekoliko puta pomjeran da bi na kraju oko 19.30 bio otkazan, te zakazan za sutra u 9 sati ujutru. Kompanija je za putnike koji su čekali let u Mahovljanima organizovala prevoz i smještaj u hotelu u Banjaluci kao i prevoz do aerodroma za let koji je bio zakazan za sljedeće jutro.

"U toku dana, dok smo čekali avion, nakon što je termin prvobitno pomjeren za preko dva časa od Rajanera smo dobili vaučer u vrijednosti od oko osam evra za kupovinu hrane i vode na aerodromu. Preko aplikacije i mejla su stalno dolazile notifikacije o letu tj. o odgađanjima i slično, a kada je otkazan let došao je i SMS da se prijavimo smještaj na šalter aerodroma. Takođe, dobili smo list papira na kojem su bila objašnjena naša prava u slučaju kasnjenja i/ili otkazivanja leta", kaže naš sagovornik.

U objašnjenima je stajalo da kupac karte za letove razdaljine do 1.500 kilometara sa krajnjim odredištem u Evropskoj uniji ima pravo na kompenzaciju u određenom iznosu u skladu sa EU direktivama. Za letove preko 1.500 kilometara predviđena je veća kompenzacija, sve u zavisnosti od klase i kilometraže.

"Isto tako postoji i pravo da se refundira novac za kartu koja nije realizovama zbog nevremena, ili krivicom aerodroma ili avio prevoznika. Moj let je spadao u tu klasu od 1.500 kilometara i dobio sam 250 evra kompenzacije", pojašnjava ovaj putnik sa Aerodroma Banjaluka.

Zahtjev za kompenzaciju podnosi se na sajtu "Rajanera" (Link).

"Postupak je izuzetno jednostavan, treba da unesete svoje podatke i podatke o letu koji je otkazan. Važno je da se zahtjev može podnijeti samo na sajtu Rajaner, a ne i iz aplikacije prevoznika", zaključuje.

