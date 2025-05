Dok čekate drugu sezonu "Landman"-a, pogledajte seriju koja je doživjela preporod: "Justified" će vas oduševiti

Za gledaoce koji traže seriju sa protagonistom sličnim onom iz "Landman"-a, "Justified" može biti pun pogodak.

Ako samo sjedite i čekate drugu sezonu serije "Landman", trebalo bi da pogledate seriju sa Timotijem Olifantom koja sada ima već 15 godina. Druga sezona "Landman"-a je na putu, a Tejlor Šeridan nastavlja svoju dominaciju u žanru mračnih, neo-vesterna na televiziji.

Od Bilija Boba Torntona u ulozi Tomija Norisa, preko naftnih radnika koji samo žele da završe posao i zarade, do milijardera-barona spremnih na razne kriminalne podvige zarad još veće zarade - "Landman" istražuje sile koje oblikuju jednu izrazito američku industriju.

Pogledajte trejler:

Tomi Noris, poput Rajlena, djeluje kao čovjek koji ne pripada ovom vremenu. Voli da "zaprlja ruke" i ima crno-bijeli pogled na moral i posao kojim se bavi. Ipak, kao i Rajlen, i Tomi ima snažan moralni kodeks kojeg se drži bez obzira na okolnosti.

Za gledaoce koji traže seriju sa protagonistom sličnim onom iz "Landman"-a, "Justified" može biti pun pogodak. Iako se radnje dešavaju u različitim dijelovima SAD - istočni Kentaki i zapadni Teksas - ta dva kraja dele iznenađujuće mnogo sličnosti: ruralne zajednice, lokalni kriminal, duboko ukorijenjene porodične veze i borba za opstanak u okrutnim uslovima.

U obje serije, jasno je prisutna podjela na one koji imaju i one koji nemaju, a ključnu ulogu u razvoju tih sredina igra važan energetski resurs. U "Justified"-u, to je uglavnom ugalj - industrija koja je vijekovima oblikovala ekonomiju i kulturu istočnog Kentakija, uz sve posljedice: siromaštvo, korupciju, i sukobe oko kontrole nad resursima. U "Landman"-u, s druge strane, nafta i gas pokreću radnju, predstavljajući bogatstvo i opasnost zapadnog Teksasa, gdje se sudaraju interesi radnika, korporacija i milijardera-barona. U oba slučaja, energetski resurs je izvor moći, sukoba i moralnih dilema - dok su protagonisti uhvaćeni između onoga što je zakonito i onoga što je ispravno.

Glavni sukob u "Landman"-u ipak se značajno razlikuje od onog u "Justified"-u, iako obe serije imaju sličan ton i okruženje.

Pogledajte trejler "Justified":

U "Landman"-u, centralni konflikt je zasnovan na modernim korporativnim interesima, eksploataciji prirodnih resursa i dubokim klasnim razlikama u industriji nafte i gasa. Serija prikazuje sudar između naftnih radnika, lokalne zajednice i milijardera-barona, a moralni izbori često se vrte oko profita, politike i moći u savremenom svijetu.

Nasuprot tome, "Justified" ima konflikt više lične prirode. Radnja je usmjerena na odnose unutar male zajednice, porodične lojalnosti, stare račune i kriminalce sa kojima Rajlen ima duboku istoriju. Tu nije riječ o korporacijama, već o ljudima - nekad prijateljima, nekad neprijateljima, i ličnim sukobima koji se prepliću sa zakonom. Dakle, dok "Landman" istražuje sistemske probleme savremenog kapitalizma i industrije, "Justified" je više lična priča o pravdi, odanosti i granici između dobra i zla u svetu koji se stalno mijenja.

Pogledajte kadrove iz serije "Justified":

Ključna razlika između serija

Ipak, postoji jedna ključna razlika između serija, a to je tačka gledišta iz koje se priče pričaju.

"Justified" je ispričan iz perspektive zakona i vlasti. Iako Rajlen ponekad djeluje kao da djeluje izvan granica propisa, on je uvijek na strani zakona. Njegov cilj je da uhvati "loše momke" i da se zakon poštuje. Nije zainteresovan za ličnu dobit, dogovore ili mito - njemu je stalo do pravde, što se i ogleda u samom naslovu serije. Kao zamjenik američkog maršala, Rajlen utelovljuje ozbiljan pristup službi i odgovornost koju ta uloga nosi.

Nasuprot tome, "Landman" ne dolazi iz ugla zakona, već iz srca industrije - od običnih radnika, menadžera, do naftnih mogula. Likovi u toj seriji često balansiraju na ivici legalnog i moralnog, a zakon je više prepreka nego vodič. Glavni lik Tomi Noris nije predstavnik zakona - on je čovjek sa terena, neko ko igra po pravilima preživljavanja, a ne institucija. Dakle, dok "Justified" stavlja zakon i pravdu u prvi plan, "Landman" prikazuje realnost svijeta u kojem su interesi i preživljavanje često važniji od moralnog kompasa.

"Landman", s druge strane, istražuje kriminal sa druge strane zakona. Tomiju je u interesu da sarađuje sa onima koji djeluju van zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na kartele koji operišu blizu teksaške granice. Takođe, tu je mnogo kriminalnih radnji unutar same naftne industrije. Iz te perspektive, serija nudi voajeristički pogled na kriminal, prateći uspješnog pojedinca koji uspješno izbjegava posljedice svojih djela, dok "Justified" stavlja publiku na stranu zakona. Rajlen Givens, uprkos svojoj sklonosti da koristi metode van okvira zakona, uvijek djeluje u ime pravde i s ciljem da zločinci budu uhvaćeni i procesuirani.

Iako se pristupi serijama značajno razlikuju, serija sa Timotijem Olifantom ("Justified") i dalje je odličan izbor za one koji čekaju novu sezonu "Landman"-a. Obje serije nude snažnu karakterizaciju, moralne dileme i izuzetne priče o preživljavanju u svijetu koji je često pun sivih zona, piše Screen Rant.