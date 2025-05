Gledaoci oduševljeni novom serijom na Netflksu: Napeti triler ima odlične ocjene

Korisnici društvenih mreža ne kriju svoje oduševljenje, a komentari pristižu sa svih strana.

Izvor: Netflix

Netflixova triler serija Ludilo (The Madness) oduševila je publiku širom svijeta, a gledaoci je ocjenjuju čistom desetkom. Seriju je kreirao Stiven Belber (Stephen Belber), dok je V. Džej Bojd (V. J. Boyd) izvršni producent.

U glavnim ulogama pojavljuju se Kolman Domingo (Colman Domingo, The Color Purple), Marša Stefani Blejk (Marsha Stephanie Blake, When They See Us) i Gabrijel Grejem (Gabrielle Graham, The Expanse).

Radnja serije "The Madness"

Serija ima osam epizoda i prati CNN-ovog komentatora Mansi Danijelsa (Muncie Daniels), koga tumači Kolman Domingo. On slučajno nailazi na leš u šumi u Pensilvaniji, a ono što slijedi je prava lavina događaja – pravo ludilo koje ne prestaje da eskalira.

The Madness | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Prva sezona premijerno je prikazana 28. novembra 2024. godine i odmah je osvojila publiku. Serija je zauzela prvo mjesto na listi najgledanijih naslova na Netfliksu.

Publika oduševljena

Gledaoci na društvenim mrežama ne kriju svoje oduševljenje, a komentari pristižu sa svih strana:

"Upravo sam završio Ludilo, 10/10, genijalno! Bez preskakanja… Velika preporuka", "Gledam upravo sada. 10 od 10. Toplo preporučujem", "Definitivno se radnja sporije razvija, ali je vrijedna svakog minuta. Sjajna za maraton gledanje!", "Bindžovao sam sve danas, apsolutno briljantno!“, "Sjedio sam na ivici stolice i odgledao sve epizode u dahu. Topla preporuka!“

Mnogi gledaoci se već nadaju nastavku serije.

Da li ćemo gledati drugu sezonu?

Kolman Domingo je u intervjuu za Deadline govorio o svojoj karijeri, ali i o mogućnosti snimanja druge sezone serije Ludilo.

"U budućnosti želim da radim projekte koji imaju značaj u svijetu. Jasno vidim granice svog rada i veoma sam pažljiv u odabiru. Ne prihvatam projekte samo zbog novca ili pristupa većoj publici", izjavio je Domingo.

Izvor: Netflix

Iako još uvijek nema zvanične potvrde o snimanju druge sezone, glumac je otkrio svoje lične stavove:

"Iskreno, rijetko govorim o "sljedećem projektu" jer volim da živim u trenutku i uživam u sjajnim stvarima koje radim. Ali mislim da priča o Mansi Danijelsu još uvijek nije završena. Volio bih da učestvujem u drugoj sezoni. Vidjećemo da li publika misli da ima još materijala. Nadam se da će ljudi gledati", poručio je Domingo.

