Hit serija na Netfliksu ipak dobija drugu sezonu: Kraj prve je toliko razbjesnio fanove da ne žele nastavak

Serija The Four Seasons adaptacija je istoimenog romantičnog filma iz 1981. godine, a u glavnim ulogama pojavljuju se Tina Fej kao Kejt, Stiv Karel kao Nik.

Izvor: Netflix

Netfliks je zvanično potvrdio da stiže druga sezona humoristične miniserije "The Four Seasons", koja je u posljednje vrijeme bila među najgledanijima na platformi.

Ipak, mnogi gledaoci nisu oduševljeni ovom vješću, jer smatraju da se serija ne može nastaviti bez jednog ključnog lika.

Upozorenje! Tekst sadrži spojlere

Serija je na platformu Netfliks stigla nedavno, ali je već osvojila publiku toplim humorom i poznatim glumcima. Prati tri para koji redovno odlaze na zajednička sezonska putovanja, ali kada se jedan od parova razvede, svi počinju da preispituju sopstvene ljubavne odnose.

The Four Seasons | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Impresivna glumačka postava

Serija je adaptacija istoimenog romantičnog filma iz 1981. godine, a u glavnim ulogama pojavljuju se Tina Fej kao Kejt, Stiv Karel kao Nik, Kolman Domingo kao Deni, Vil Forte kao Džek, Keri Keni-Silver kao En i Marko Kalvani kao Klod. Netflix je vest o novoj sezoni podijelio na društvenoj mreži X uz poruku: „Ko je spreman za još jedan odmor? The Four Seasons se vraća sa drugom sezonom.“

Na sajtu Rotten Tomatoes, serija trenutno ima solidnih 77%, a reakcije gledalaca su uglavnom pozitivne – mnogi su je ocijenili kao "10/10“, "briljantnu“ i "izuzetno zabavnu“.

Izvor: Netflix

Debakl kraja prve sezone

Ipak, veliki broj fanova izrazio je zabrinutost zbog toga što bi druga sezona mogla da se nastavi bez jednog od omiljenih likova – Nika, kog tumači Stiv Karel.

U posljednjoj epizodi prve sezone otkriva se da je Nik poginuo u saobraćajnoj nesreći, što duboko pogađa njegovu grupu prijatelja. Ta šokantna scena ostavila je mnoge gledaoce nezadovoljnim i zabrinutim za dalji tok serije.

"Samo da ima flešbekova. Jer bez Stiva Karela, to jednostavno neće biti isto. Znate da je to istina!", "Ne, hvala... Jedna sezona je dovoljna. Niste morali Stivu to da uradite", "Može li Stiv da vaskrsne, molim vas?", "Zašto Karel stalno gine u svojim ulogama? On je bukvalno najbolji lik", "Bez njega ništa neće biti isto", nizali su se komentari razočaranih gledalaca.

(MONDO)