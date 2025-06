Ako obožavate turske serije, romantični hit na Netfliksu će vas oduševiti: Kako otići na dejt u modernom svijetu?

Serija prati život uspješne advokatice Leyle Taylan, koja nakon bolnog raskida pokušava da pronađe ljubav u modernom svijetu dejtinga, uz podršku svojih bliskih prijatelja.

Na Netfliksu se trenutno može pronaći više od 7.000 naslova, što znači da zabave ne manjka. Ali, uz toliki izbor, često je teško odlučiti šta gledati i neretko završimo u beskonačnom skrolovanju.

Međutim, fanovi romantike pišu da je "Thank You, Next" (originalni naziv: Kimler Geldi Kimler Geçti) je turska romantična serija dostupna na Netfliksu od 9. maja 2024. godine, vrijedna gledanja.

O čemu se radi?

Serija prati život uspješne advokatice Leyle Taylan, koja nakon bolnog raskida pokušava da pronađe ljubav u modernom svetu dejtinga, uz podršku svojih bliskih prijatelja.

Radnja serije smještena je u Istanbul, a glavnu ulogu Leyle tumači Serenay Sarıkaya. Pored nje, u seriji igraju Metin Akdülger kao Ömer, Hakan Kurtaş kao Cem, Boran Kuzum kao Feyyaz, Gülcan Arslan kao Defne i Ahmet Rıfat Sungar kao Sarp. Seriju je kreirala Ece Yörenç, a režirao Bertan Başaran.

Spoiler alert!

U prvoj sezoni, Leyla preuzima razvodni slučaj poznate Tuba Tepelioğlu, suočavajući se sa advokatom Cemom Murathanom, poznatim po svojim neuspješnim brakovima. Istovremeno, Leyla započinje vezu sa šefom kuhinje Feyyazom, dok se njen bivši vjerenik Ömer iznenada vraća u njen život, dodatno komplikujući njene emocije.

Nastavak emotivne borbe

Druga sezona donosi nastavak Leyline emotivne borbe. Nakon što ostavi Ömera pred oltarom, Leyla pokušava da pronađe stabilnost, ali se suočava sa novim izazovima kada se u njen život vraća Cem, a Ömer planira odlazak u Dubai. Pojava Cemove bivše supruge Defne dodatno komplikuje situaciju, dok Leyla balansira između prošlosti i budućnosti.

Iako su sporedni likovi manje razvijeni, serija nudi zabavnu i emotivnu priču o ljubavi i samopronalaženju.

Serija "Thank You, Next" je trenutno dostupna na platformi Netfliks.

