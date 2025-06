8 miniserija koje se bindžuju za dan i prava su remek djela: Od drame koja je slomila svijet do najbolje misterije ikada

Donosimo vam prijedloge mini serija na Netfliksu koje su vrijedne vaše pažnje

Izvor: Printscreen / Netflix

Miniserije predstavljaju savršen spoj sveta filma i televizije – kombinuju visoku produkciju karakterističnu za visokobudžetne filmove sa razrađenošću televizijskog pripovedanja.

Zahvaljujući tome, ovakav tip serija nude nivo detalja i složenosti koji filmovi često ne mogu da postignu, a istovremeno zadržavaju dosljedan kvalitet koji se rijetko viđa u višesezonskim pričama.

Nije iznenađenje što je upravo Netflix dom nekim od najboljih miniserija današnjice. Ipak, samo mali broj njih zaslužuje da se nazove pravim remek-djelima. Visok budžet i poznata glumačka imena nisu dovoljni za tu titulu – ona pripada samo onim ostvarenjima koja su besprijekorno izvedena u svakom segmentu. Standard je izuzetno visok, ali – kako su ove serije pokazale – ne i nedostižan.

U nastavku otkrijte naš izbor najbriljantnijih miniserija koje trenutno možete da gledate na Netflixu:

1. Adolescence

Rotten Tomatoes: 99% | IMDb: 8.2/10

"Adolescence" serija Izvor: YouTube

Jedna od najzapaženijih serija 2025. godine, "Adolescence", britanska je krimi drama u četiri epizode, čiji su autori Džek Torn i glumac Stiven Grejem, koji ujedno tumači i jednu od glavnih uloga. Režiju potpisuje Filip Barantini, a radnja prati 13-godišnjaka optuženog za ubistvo djevojčice iz škole. Kroz priču se otkriva da su na njegove postupke uticali surovo vršnjačko nasilje i izloženost mizoginoj ideologiji na internetu.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u martu 2025. i odmah je osvojila i kritiku i publiku – posebno su pohvaljeni režija, scenario i impresivna gluma mladog Ovena Kupera. Svaka epizoda je snimljena u jednom neprekinutom kadru, što dodatno pojačava intenzitet. Adolescence je snažan i potresan prikaz savremenih opasnosti koje prijete deci na društvenim mrežama – i jedno od najvažnijih televizijskih ostvarenja godine.

2. Maid (2021)

Rotten Tomatoes: 94% | IMDb: 8.3/10

MAID | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Mini-serija "Maid", koju je kreirala Moli Smit Mekler, zasnovana je na autobiografskoj knjizi "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive" autorke Stefani Land. U središtu priče je Aleks (igra je Margaret Kvali), mlada majka koja beži iz nasilne veze i započinje posao spremačice kako bi obezbedila život za svoju ćerku.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u oktobru 2021. godine i odmah zauzela drugo mesto među najgledanijim serijama na engleskom jeziku. Kritika i publika dočekale su je s oduševljenjem, posebno hvaleći snažnu priču inspirisanu stvarnim događajima i izuzetnu glumu, naročito glavne glumice.

"Maid" je postala četvrta najgledanija Netflixova serija te godine, a donela je i niz priznanja – među njima tri nominacije za Emi i tri za Zlatni globus. Američki filmski institut uvrstio ju je među 10 najboljih TV ostvarenja 2021. godine, potvrdivši njen status jedne od najcenjenijih Netflixovih drama.

3. Unbelievable (2019)

Rotten Tomatoes: 98% | IMDb: 8.3/10

Unbelievable | Official Trailer Izvor: YouTube

Miniserija "Unbelievable", koju su kreirali Sjuzan Grant, Ajlet Voldman i Majkl Čejbon, zasnovana je na istinitoj priči iz nagrađivanog novinarskog teksta T. Kristijana Milera i Kena Armstronga, kao i njihove knjige A False Report. U središtu radnje je potresna sudbina Marije Adler, mlade žene koju su optužili da je lagala o silovanju, sve dok dve istrajne detektivke nisu razotkrile istinu i pomogle joj da dođe do pravde.

Kejtlin Diver briljira u ulozi Marije, dok Toni Kolet i Meri Viver tumače detektivke Grejs Rasmusen i Karen Duval. Serija je premijerno prikazana na Netflixu u septembru 2019. i odmah naišla na snažan odjek – kako kod kritike, tako i kod publike.

Za razliku od brojnih istinitih krimi drama, Unbelievable stavlja žrtvu u centar priče, ističući propuste pravosudnog sistema. Serija je osvojila brojne nagrade, među kojima su tri nominacije za Zlatni globus, četiri za Emi, kao i nagrade Critics’ Choice i prestižnu Peabody nagradu.

4. Ripley (2024)

Rotten Tomatoes: 86% | IMDb: 8.1/10

"Ripley", trejler serije Izvor: YouTube

Miniserija "Ripley", koju je napisao, režirao i producirao Stiven Zeilijan, donosi novu, stilizovanu adaptaciju romana o Tomu Ripliju, delo spisateljice Patriše Hajsmit. U glavnoj ulozi je Endru Skot, koji tumači misterioznog prevaranta iz Njujorka, angažovanog da otputuje u Italiju i ubijedi razmaženog naslednika brodarskog magnata da se vrati kući. Međutim, niko ne sluti koliko je Ripli zapravo opasan.

Vizuelno upečatljivo ostvarenje snimljeno je u crno-bijeloj tehnici, s jasnim estetskim osloncem na italijansku kinematografiju i renesansnu umjetnost.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u aprilu 2024. i odmah je izazvala oduševljenje kritike i publike, posebno zbog upečatljivog stila i izvanredne glume. "Ripley" je osvojio četiri nagrade Emi od ukupno 13 nominacija, tri nominacije za Zlatni globus i prestižnu nagradu Peabody, potvrdivši status jedne od najboljih serija godine.

5. Maniac (2018)

Rotten Tomatoes: 85% | IMDb: 7.6/10

Maniac, trejler Izvor: YouTube

"Maniac" je psihološka komično-dramska mini-serija u režiji Kerija Džodžija Fukunage, a kreirao ju je Patrik Somervil. Labavo zasnovana na istoimenoj norveškoj seriji iz 2015. godine, prati dvoje neznanaca – koje tumače Ema Stoun i Džona Hil – koji se upoznaju tokom neobičnog farmaceutskog eksperimenta. Cilj ispitivanja je da se pronađe lek za sve mentalne probleme, ali stvari ubrzo kreću nepredvidivim tokom, pretvarajući se u nadrealno i emotivno putovanje kroz dubine ljudske psihe.

Pored Stoun i Hila, u seriji se pojavljuju i Džastin Teru, Sonoja Mizuno, Gabrijel Bern i Sali Fild. Premijerno je prikazana na Netflixu u septembru 2018. godine i dobila je sjajne kritike zahvaljujući vrhunskoj glumi, režiji i jedinstvenoj retro-futurističkoj estetici.

Serija je izazvala veliko interesovanje zbog svog neobičnog tona i originalnog pristupa temama mentalnog zdravlja, a Ema Stoun je za svoju ulogu dobila nominacije za nagradu Satellite i Nagradu Udruženja filmskih glumaca.

6. One Day (2024)

Rotten Tomatoes: 92% | IMDb: 8.1/10

One Day serija Izvor: YouTube

"One Day" je romantična miniserija zasnovana na romanu Dejvida Nikolsa, a prati dvoje mladih – Emu i Dekstera – koji se, nakon završetka fakulteta, nastavljaju da viđaju svake godine istog datuma, tokom dvije decenije. U glavnim ulogama su Ambika Mod i Leo Vudal.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u februaru 2024. i ubrzo postala globalni hit, naročito tokom Dana zaljubljenih. Kritičari su je pohvalili kao dirljivu i emotivnu priču o ljubavi, vremenu i životnim prekretnicama.

7. The Haunting of Hill House (2018)

Rotten Tomatoes: 93% | IMDb: 8.5/10

The Haunting Of Hill House, trejler Izvor: YouTube

"The Haunting of Hill House" je horor mini-serija Majka Flanagana, inspirisana romanom Širli Džekson, a prati petoro braće i sestara koji su odrastali u ukletoj kući. Radnja se odvija naizmjenično u sadašnjosti i prošlosti, dok se likovi suočavaju s traumama iz djetinjstva.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u oktobru 2018. i postigla je ogroman uspjeh kod publike i kritike. Pohvaljena je zbog scenarija, režije i glume, a smatra se jednom od najboljih i najuticajnijih horor serija na ovoj platformi. Uslijedila je i druga sezona, "The Haunting of Bly Manor", koja je tematski drugačija, ali sličnog tona.

8. The Queen’s Gambit (2020)

Rotten Tomatoes: 96% | IMDb: 8.5/10

"Damin gambit" Izvor: YouTube/Netflix

Bazirana na istoimenom romanu iz 1983. godine, mini-serija "The Queen’s Gambit" prati Bet Harmon, mladu šahovsku genijalku koju tumači Anja Tejlor-Džoj, dok se probija ka vrhu sveta šaha tokom 1950-ih i '60-ih. Dok niže pobede na tabli, Bet se istovremeno suočava s ličnim traumama, zavisnošću i usamljenošću.

Serija je premijerno prikazana na Netflixu u oktobru 2020. i odmah je postala globalni fenomen. Osvojila je 11 Emi nagrada, uključujući onu za najbolju mini-seriju, a istakla se upečatljivom vizuelnom estetikom i vrhunskom glumom Anje Tejlor-Džoj.

