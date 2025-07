Za njega kažu da je najbolji film svih vremena: Zaradio je skoro 3 milijarde

Film E.T. je snimljen sa budžetom od 10,5 miliona dolara, a zaradio je čak 797,3 miliona na blagajnama bioskopa – što bi danas bilo ekvivalentno zaradi od 2,6 milijardi dolara.

Jedan od dječijih glumaca koji je igrao u filmu E.T. otkrio je koliko je zapravo zaradio od čuvenog ostvarenja Stivena Spilberga, a taj podatak će vas vjerovatno šokirati.

Ova priča stiže u trenutku kada je film iz 1982. godine, koji govori o vanzemaljcu koji dolazi na Zemlju i kojeg prihvata grupa djece, dodat na Netfliks.

E.T. the Extra-Terrestrial tako se pridružio nizu legendarnih filmova koji su samo ovog mjeseca ušli u ponudu, među kojima su "Cape Fear", "Heat" i "Minority Report", koji su sada dostupni na najvećoj svjetskoj striming platformi.

Ipak, ako pitate one koji su plakali zbog ove naučno-fantastične priče, ovo je daleko najvažniji film koji je dodat u katalog.

Savršene ocjene i Oskar

Henri Tomas tumačio je lik Eliota u filmu, dok je mlada Dru Berimor igrala Gerti, a kultni film dobio je ocjenu od 99 procenata na Rotten Tomatoes i osvojio četiri Oskara od ukupno devet nominacija.

Tomas je kasnije izgradio veoma uspješnu karijeru, pojavivši se u filmu Martina Skorsezea "Gangs of New York", zajedno sa glumačkom postavom koju su činili Leonardo Dikaprio, Danijel Dej-Luis, Kameron Dijaz i Stiven Grejem.

Uz to je igrao i u Netfliksovom hororu "Fall of the House of Usher", koji je izašao 2023. godine, i zaista je ostvario zapažen put.

Ipak, do danas je najpoznatiji upravo po glavnoj ulozi u filmu E.T., kao dječak Eliot koji se sprijateljuje sa vanzemaljcem.

Uprkos svemu, Tomas je zapravo zaradio nevjerovatno malu sumu novca za taj film, rekavši u jednom intervjuu da je dobio minimalnu zaradu koju je tada mogao da primi.

Film je snimljen sa budžetom od 10,5 miliona dolara, a zaradio je čak 797,3 miliona na blagajnama bioskopa – što bi danas bilo ekvivalentno zaradi od 2,6 milijardi dolara.

Dru Barimor u "E.T."

Tako bi se po uspjehu našao odmah iza filmova "Avatar" i "Avengers: Endgame" na listi najuspješnijih filmova svih vremena.

Tomas je 2012. godine za The Mirror izjavio:

"Uprkos opštem uvjerenju, nisam zaradio mnogo od tog filma. Imao sam 10 godina, sjetite se. U suštini sam dobio minimalnu platu. Universal i Spilberg su prošli odlično. Mi, pomoćnici, morali smo da se vratimo na posao. I dalje dobijam honorare, što je super. I bolje sam prošao od E.T.-ja... on je negdje u kutiji", rekao je Tomas 2012. godine za "The Mirror".

Iako nije otkrio tačan iznos, čak ni prema današnjim standardima ne bi zaradio veliku sumu.

Današnja dnevna stopa po SAG-AFTRA sindikatu za maloljetnike je 1.000 dolara dnevno za filmove sa budžetom većim od 2 miliona. Snimanje E.T. trajalo je oko tri mjeseca, što znači da bi, po savremenim uslovima, za gotovo milijardu dolara vrijedan film vjerovatno dobio oko 90.000 dolara.

Prema izvještajima iz ranih 80-ih, dnevne stope su tada porasle na 315 dolara posle štrajka 1980. godine.

Ako je to važio za Tomasa, zaradio bi svega oko 10.000 dolara.

U istom intervjuu za The Mirror priznao je da je bilo trenutaka kada je zažalio što je učestvovao u filmu, jer mu je to onemogućilo da neko vrijeme vodi normalan život.

"Bio sam stidljivo dijete, i kad su mi stalno prilazili odrasli, to me je strašno uznemiravalo. Bio sam kao cirkusko čudo. Ali jedino vrijeme kad sam morao da se nosim s tim bilo je kad izađem iz kuće. Zato sam prestao da izlazim. Postao sam jedanaestogodišnji pustinjak.”

U odvojenom intervjuu za The Guardian rekao je da njegova porodica nije bila dovoljno pripremljena za slavu koju je film donio.

