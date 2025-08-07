Tek stiže u bioskope, a već kažu da je horor decenije: Kritičari upozoravaju da film nije za one sa slabim srcem

U srijedu, 6. avgusta, "Weapons" je imao savršenih 100 procenata pozitivnih recenzija na Rotten Tomatoes.

Izvor: YouTube/Warner Bros

Film "Weapons", koji uskoro stiže u bioskope, istražuje posljedice misterioznog nestanka cijele grupe đaka trećeg razreda koji su istovremeno nestali tačno u 2:17 ujutru, ostavljajući za sobom samo jednog dječaka – Aleksa (koga tumači Keri Kristofer iz serije "Days of our Lives").

Radnja filma

Učiteljica u osnovnoj školi, Džastin Gendi, našla se u centru sumnje, dok se bori sa tugom, osjećajem krivice i sve većom paranojom koja raste među zabrinutom zajednicom oko nje. Radnja filma se razvija kroz više perspektiva – uključujući i roditelja Arčera Grafa (Brolin), očajnog oca koji je riješen da pronađe svog nestalog sina.

Film "Weapons" već je svrstan među najkrvavije horor filmove godine.

Weapons | Official Trailer Izvor: YouTube

U srijedu, 6. avgusta, film je imao savršenih 100 procenata pozitivnih recenzija na Rotten Tomatoes, i to na osnovu 40 kritika.

Na društvenoj mreži X (bivšem Tviteru), Film Updates je podijelio screenshotove sa komentarom:

"Weapons i dalje ima savršenih 100% na Rotten Tomatoes. Najbolje ocijenjeni horor film decenije."

‘WEAPONS’ still holds a perfect 100% score on Rotten Tomatoes.



The highest rated horror movie of the decade.pic.twitter.com/QNujOcTDvD — Film Updates (@FilmUpdates)August 6, 2025

Ocjena je ubrzo pala na prosječnih 95 procenata, na osnovu 96 kritika, što je i dalje impresivan rezultat koji se ne zanemaruje.

Izvor: Warner Bros

Prema Rotten Tomatoes, kritičarski konsenzus glasi:

"Zek Kregger majstorski plete jezivu priču punu misterije i uzbudljive napetosti u filmu Weapons, svom drugom ostvarenju koje potvrđuje njegov status kao istinskog majstora horora."

"Jedan od najkreativnijih, najnepredvidljivijih i povremeno (pa makar i samo jednom) najkrvavijih filmova koje sam vidio ove godine", glasio je još jedan komentar kritičara.

"Weapons je brutalan, briljantan i apsolutno nije za one slabog srca."