"Odbijam da budem ućutkana": Palestina prvi put poslije 74 godine učestvuje na izboru za Mis svijeta

Palestina će se prvi put u 74 godine pridružiti izboru za Mis Universe. Manekenka Nadin Ajub predstavljaće ovu zemlju na 74. izboru za Miss Universe, koji će se u novembru održati u tajlandskom gradu Pak Kret.

Na Instagramu je podijelila emotivnu poruku u kojoj je istakla važnost ovog trenutka:

"Počašćena sam što mogu da objavim da će Palestina prvi put ikada biti predstavljena na Miss Universe. Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo sa titulom, već sa istinom.“

"Dok Palestina prolazi kroz srceparajuću krizu, posebno u Gazi, nosim glas naroda koji odbija da bude ućutkan. Predstavljam svaku palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba da vidi. Mi smo više od naše patnje – mi smo otpornost, nada i srce domovine koje živi kroz nas“, dodala je Nadin.

Ko je Nadin Ajub?

Dvadesetsedmogodišnja Nadin Ajub je fitnes trener i nutricionistički savjetnik, a danas živi u Dubaiju, piše Arab News. U svijetu izbora ljepote već je ostvarila zapažene rezultate – 2022. godine na izboru za Miss Earth u Manili osvojila je lentu Miss Earth Water, i ujedno bila prva žena koja je predstavljala Palestinu na tom takmičenju. Miss Earth spada u četiri najveća svjetska izbora lepote, uz Miss World, Miss Universe i Miss International.

Te iste godine krunisana je i za Miss Palestine, a osim u svijetu mode i ljepote, aktivna je i na polju obrazovanja. Osnovala je Olive Green Academy, školu za kreiranje sadržaja koja povezuje održivost sa vještačkom inteligencijom, želeći da ponudi inovativan pristup obrazovanju i digitalnom stvaralaštvu.

Zašto Palestina ranije nije učestvovala na Miss Universe?

Palestina nikada do sada nije učestvovala na Miss Universe takmičenju, prije svega zato što nije postojala nacionalna organizacija koja bi otkupila potrebnu franšizu i omogućila zvanično učešće. Osim administrativnih prepreka, veliku ulogu igrala je i politička situacija u samoj Palestini.

Nadin Ajub, koja je 2022. učestvovala na Miss Earth i tako postala prva Palestinka na jednom od velikih međunarodnih izbora lepote, objasnila je kako je tada planirala da se prijavi i na Miss Universe, ali je to odložila jer, kako je rekla, "nije željela da ode dok se događa genocid", misleći na rat i tešku krizu u Gazi. Istakla je da joj tada nije bilo prihvatljivo da ističe sebe dok njen narod prolazi kroz razaranja i patnju.

Ove godine, međutim, odlučila je da promijeni pristup. Palestina će se prvi put pojaviti na Miss Universe zahvaljujući njenoj odluci da iskoristi globalnu pozornicu i podigne glas za svoj narod.

Debitanti na Miss Universe 2025

Takmičenje će se održati 21. novembra u gradu Pak Kret na Tajlandu, a Palestina će biti jedna od debitantskih zemalja, zajedno sa Saudijskom Arabijom i Latinom.

Latina je nova kategorija u izboru koja je proizašla iz rijaliti emisije Miss Universe Latina, el reality, koju je producirala televizija Telemundo. Cilj je bio da se izabere predstavnica latinoameričke zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Pobjednica tog šou programa, Jamileks Ernandez (porijeklom iz Dominikanske Republike, živi u Nju Džerziju), sada će predstavljati upravo tu kategoriju Latina na svjetskom izboru.

