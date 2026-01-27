logo
Spominje Milunku Savić i Đoganija: Konstrakta objavila pjesmu s kojom neće ići na Evroviziju

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ana Đurić Konstrakta objavila numeru kojom se završava "trilogija" koja je počela pjesmom "Biti zdrava"

Konstrakta objavila pjesmu Prva u kojoj spominje Milunku i Đoganija Izvor: YouTube/ Eurovision Song Contest /printscreen

Pjevačica Ana Đurić Konstrakta, koja je predstavljala Srbiju na Pesmi Evrovizijije pjesmom "In corpore sano" (Biti zdrava) oglasila se na društvenim mrežama i u jeku priče o predstojećem muzičkom takmičenju, objavila pjesmu "Prva".

Konstrakta je otkrila da je ovo "pjesma za Evroviziju" koja se neće naći u zvaničnoj takmičarskoj proceduri i predstavlja treću epizodu serijala "In corpore sano" i "Novo bolje" kojom se predstavila na izboru Pesma za Evroviziju.

Konstrakta se osvrnula na činjenicu da brojne zemlje odustaju od takmičenja i poručila "Na Evroviziju pod našim uslovima".

"Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcioniše i sama Evrovizija. Zvaničan spisak zemalja koje učestvuju na Pesmi Evrovizije 2026. kraći je za pet zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami učesnici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti, na kojima Evrovizija insistira, selektivno i pristrasno sprovode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu – na Evroviziju pod našim uslovima“, zaključila je pjevačica.

Pjesma "Prva" objavljena je na kanalu Zemlje gruva i u njoj se spominju  i "prva na frontu - Milunka", ali i da je Konstrakta "prva išla kod Đoganija".

Poslušajte:

Konstrakta - Prva
Izvor: Zemlja Gruva

Tagovi

Konstrakta pjesma

