logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako je nastao hit "Strah me da te volim": Nakon 36 godina Hari Mata Hari otkrio istinu o poznatoj pjesmi

Kako je nastao hit "Strah me da te volim": Nakon 36 godina Hari Mata Hari otkrio istinu o poznatoj pjesmi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nakon što je u Beogradu održao dva spektakularna koncerta, Hari Mata Hari, sprema se za treći koji je zakazao za 25. april u Sava Centru.

Kako je nastao hit "Strah me da te volim" Izvor: Youtube

Jedan od najpoznatijih pjevača Hari Varešanović otkrio je kako je nastala pjesma "Strah me da te volim", legendarni hit koji je objavljen davne 1990. godine.

"Pjesme se stvaraju. Dođe ti neki melodijski momenat, pa je to kao početak teme, pa ti to razvijaš. Pa 'nije to', 'jeste to'... Pa ili neka rečenica kao 'Strah me da te volim', pa kako, šta, gdje? Pa je l' kao nekada 'Strah me da te volim', ali nikada... Pa onda pomiriš. Radi se, nije to da padne s neba čitav tekst. To su Tantalove muke, ono, mic po mic, rečenica po rečenicu", rekao je Hari o neprolaznom hitu.

Hari Mata Hari i Big Bend RTS - Strah me da te volim
Izvor: YouTube

Pred prvi beogradski koncert Hari je govorio o tremi i svom perfekcionizmu.

"Nemam tremu, imao sam tremu u Zagrebu u Areni nedavno, a ovdje sam domaći", rekao je Hari na početu, a potom otkrio i šta se desilo na probi.

"Siguran sam u svoje pjevanje, a uglavnom sam tremaroš za sve što se dešava oko mene, da li će pasti plafon, ili će kabl biti u redu. Sve oko svega biti u redu, za sebe ne brinem", rekao je Hari.

(Mondo.rs)

Tagovi

hari mata hari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA