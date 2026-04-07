Kako je nastao hit "Strah me da te volim": Nakon 36 godina Hari Mata Hari otkrio istinu o poznatoj pjesmi

Nakon što je u Beogradu održao dva spektakularna koncerta, Hari Mata Hari, sprema se za treći koji je zakazao za 25. april u Sava Centru.

Jedan od najpoznatijih pjevača Hari Varešanović otkrio je kako je nastala pjesma "Strah me da te volim", legendarni hit koji je objavljen davne 1990. godine.

"Pjesme se stvaraju. Dođe ti neki melodijski momenat, pa je to kao početak teme, pa ti to razvijaš. Pa 'nije to', 'jeste to'... Pa ili neka rečenica kao 'Strah me da te volim', pa kako, šta, gdje? Pa je l' kao nekada 'Strah me da te volim', ali nikada... Pa onda pomiriš. Radi se, nije to da padne s neba čitav tekst. To su Tantalove muke, ono, mic po mic, rečenica po rečenicu", rekao je Hari o neprolaznom hitu.

Pred prvi beogradski koncert Hari je govorio o tremi i svom perfekcionizmu.



"Nemam tremu, imao sam tremu u Zagrebu u Areni nedavno, a ovdje sam domaći", rekao je Hari na početu, a potom otkrio i šta se desilo na probi.

"Siguran sam u svoje pjevanje, a uglavnom sam tremaroš za sve što se dešava oko mene, da li će pasti plafon, ili će kabl biti u redu. Sve oko svega biti u redu, za sebe ne brinem", rekao je Hari.

