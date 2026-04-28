Neviđena scena u Slagalici: Takmičar namjerno davao pogrešan odgovor, a onda se oglasio protivnik (Video)

Leon Filip Barić imao je "taktiku" u i drugoj epizodi Slagalice u kojoj je učestvovao
Prije nekoliko dana gledaoci kraj malih ekrana su uživali u kvizu Slagalica u kojem je pobjedu odnio Leon Filip Barić iz Orahovca.
Razlog za to nisu bili tačni odgovori koje je dao, već netačni.
Podsjetite se:
Leon će ostati upamćen u najdugovečnijem kvizu po onome što je uradio u igri "Skočko", davanju netačnih odgovora, za koje je potom imao objašnjenje:
"Skočko i Moj broj su igre koje i kada gledam kod kuće ne rješavam, ne gledam. Bio sam loš i u prvoj igri", rekao je Filip i dodao da će mu to možda ostati strategija.
I jeste!
Na mrežama je objavljen snimak iz drugog okršaja, ali i istog, odnosno sličnog Filipovog načina rešavanja igre "Skočko". Na par koraka je tref zamijenio pikom, opet neuspješno.
Njegov protivnik je imao samo jednu šansu da da tačan odgovor i pogledajte šta se onda desilo u Slagalici:
Čovek opet probao sa ♣♣♣♣, ali ovaj put taktika neuspešno završila.pic.twitter.com/yFPwxaEpRq— MrZajebaVancija (@Culinac)April 28, 2026