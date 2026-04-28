Neviđena scena u Slagalici: Takmičar namjerno davao pogrešan odgovor, a onda se oglasio protivnik (Video)

Leon Filip Barić imao je "taktiku" u i drugoj epizodi Slagalice u kojoj je učestvovao

Prije nekoliko dana gledaoci kraj malih ekrana su uživali u kvizu Slagalica u kojem je pobjedu odnio Leon Filip Barić iz Orahovca.

Razlog za to nisu bili tačni odgovori koje je dao, već netačni.

Leon će ostati upamćen u najdugovečnijem kvizu po onome što je uradio u igri "Skočko", davanju netačnih odgovora, za koje je potom imao objašnjenje:

"Skočko i Moj broj su igre koje i kada gledam kod kuće ne rješavam, ne gledam. Bio sam loš i u prvoj igri", rekao je Filip i dodao da će mu to možda ostati strategija.

I jeste!

Na mrežama je objavljen snimak iz drugog okršaja, ali i istog, odnosno sličnog Filipovog načina rešavanja igre "Skočko". Na par koraka je tref zamijenio pikom, opet neuspješno.

Njegov protivnik je imao samo jednu šansu da da tačan odgovor i pogledajte šta se onda desilo u Slagalici: