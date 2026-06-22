Novi rimejk "Human Vapor" istražuje pravdu kroz priču o zločincu koji se može pretvoriti u gas.

Izvor: Youtube/Netflix Philippines

Jun se bliži kraju sa nešto više od nedjelju dana do isteka mjeseca, a sva glavna Netfliksova izdanja za ovaj mjesec su već izašla. Ovog mjeseca smo imali priliku da gledamo premijere novih serija poput južnoafričke senzacije Poligamista, dok dugo očekivana druga sezona serije Avatar: Posljednji vladar vjetrova takođe premijerno stiže 25. juna.

Gledajući unapred, Netfliks ima spremne nove i povratničke serije za ljetnu sezonu. Jedna od najiščekivanijih je rimejk 66 godina starog japanskog naučnofantastičnog filma, pretočen u sezonu od 8 epizoda. Ova serija predstavlja vrhunac vizuelnih efekata jer donosi komplikovanu priču o pravdi i natprirodnoj osvetničkoj borbi.

Ko je "Čovjek-para"?

U samom centru radnje nalazi se misteriozna figura koja drži japansko društvo u stanju straha. Ovaj lik se publici predstavlja kroz javno pogubljenje na televiziji uživo, kada čovjek eksplodira tokom intervjua, i nastavlja da vrši zločine na način koji očigledno ismijava policiju. On tačno najavljuje šta će uraditi i uspijeva da pobjegne zahvaljujući svojim supermoćima.

Vidi opis Netfliks donosi rimejk kultnog naučnofantastičnog filma: Stiže brutalna senzacija o jezivoj borbi za pravdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/Netflix Philippines Br. slika: 10 10 / 10

Poznat jednostavno kao Čovek-pjara, naslovni lik šokira naciju kada jezivo ubija ljude bez otkrivanja svog identiteta. On može da se pretvori u gas i uđe u bilo koji prostor koji poželi. Upravo tako likvidira mete i pobjegne iz pritvora.

Serija je labavo inspirisana istoimenim japanskim filmskim hitom iz 1960. godine, koji je režirao Iširo Honda. Ovaj projekat okuplja timove za specijalne efekte iz Koreje i Japana kako bi stvorili moderno naučnofantastično remek-delo.

Iako serija preduzima određene slobode i prilagođava priču modernoj publici, Hjuman Vejpor i dalje ostaje duboko istraživanje pravde i odnosa među društvenim klasama kroz japansku prizmu. Čak i kada njegovi postupci djeluju okrutno i nehumano, on radi na otkrivanju veće istine. Međutim, policiju to ne zanima, jer je njihov posao da sprovode i poštuju zakon.

Izvor: Youtube/Netflix Philippines

Sve epizode serije Hjuman Vejpor stižu na Netfliks 2. jula.