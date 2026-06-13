Tajra Benks tužila Netflix: Nakon dokumentarca nastao je haos

Ona traži suđenje pred porotom kako bi se utvrdio „odgovarajući“ iznos koji bi trebalo da dobije na ime odštete, navodi se u sudskim dokumentima.

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tajra Benks uzvraća udarac Netfliksu nakon svog pojavljivanja u dokumentarnoj seriji Reality Check: Inside America's Next Top Model. U tužbi podnetoj u subotu, 13. juna, Benksova tvrdi da je njen prikaz u dokumentarcu o njenom rijaliti TV šouu „Sljedeći top-model Amerike“ (ANTM) klevetnički i da je montiran tako da podrži lažni narativ.

Ona traži suđenje pred porotom kako bi se utvrdio „odgovarajući“ iznos koji bi trebalo da dobije na ime odštete, navodi se u sudskim dokumentima do kojih je došao magazin Pipl (PEOPLE).

Tajra Benks Victoria's Secret

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Tajra Benks je učestvovala u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji ’Sledeći top-model Amerike’ (’ANTM’) jer je vjerovala da gledaoci zaslužuju iskren razgovor o nasljeđu ove emisije njenim uspjesima i njenim nedostacima“, počinje tužba. „Postoje aspekti emisije za koje gospođa Benks preuzima odgovornost i željela je da gledaoci ANTM-a to čuju direktno od nje.“

„Ulazeći u intervju, gospođa Benks nije ograničavala teme o ANTM-u koje bi ispitivač mogao da postavi“, nastavlja se u tužbi. Tokom intervjua koji je trajao tri i po sata, gospođa Benks je odgovarala na pitanja o revolucionarnoj istoriji emisije, uključujući i kritike na račun odluka kojima bi danas pristupila drugačije. „Netfliksova serija ’Suočavanje sa stvarnošću: Unutar Sljedećeg top-modela Amerike’ (u daljem tekstu ’Netfliks serija’) reklamirana je gledaocima kao ’dokumentarna serija’“, stoji u tužbi.

„Netfliks ju je nazvao ’definitivnom hronikom Sljedećeg top-modela Amerike koju morate pogledati’. Žanr je važan. Gledaoci dokumentarca ne očekuju isfabrikovanu dramu ili konstruisane narative. Oni očekuju činjenice. Budući da im je obećan dokumentarac, gledaoci su upravo tako i pristupili Netfliks seriji.“

Benksova tvrdi da je u dokumentarnoj seriji iskorišćeno svega 16 minuta njenog dugačkog intervjua, kao i da su ti isečci „izvučeni iz konteksta i ponovo montirani kako bi podržali lažan i klevetnički narativ koji nema veze sa onim što je ona zapravo izjavila“. Ona navodi da je njeno preuzimanje odgovornosti za neke od najkontroverznijih momenata u ANTM-u izbačeno iz dokumentarca.

Izvor: Instagram

U tužbi se tvrdi: „Što je još gore, lažni narativ koji su producenti konstruisali — putem selektivne montaže, namjernog izostavljanja i hirurške manipulacije neprekidnim video-materijalom — sugerisao je da je gospođa Benks svesno dozvolila da takmičarka bude seksualno zlostavljana u njenoj emisiji, da je eksploatisala traumu te takmičarke zarad gledanosti, a da potom nije mogla čak ni da je se sjeti kada su je o tome pitali. Taj narativ o gospođi Benks je potpuna fabrikacija — ona koju je Netfliks strimovao globalnoj publici od više miliona ljudi.“

U tužbi Benksova proziva dve „delimično tačne“ izjave koje je dala Mor Luši, jedna od rediteljki i izvršnih producentkinja Netfliksove serije. Te izjave glase da je ona imala „priliku da zaista duboko uđe u debate“ o ANTM-u i da „podeli svoju stranu priče“. U drugom intervjuu, „gospođa Luši je rekla da je gospođa Benks ’bila spremna da govori, i mislim da su mnogi njeni odgovori bili veoma iskreni. I to je sve u emisiji, zaista’.“

Benksova je bila voditeljka „Sljedećeg top-modela Amerike“ tokom prva 22 ciklusa, nakon što je uspešno plasirala svoju ideju za emisiju televizijskoj mreži UPN. Prvi ciklus je emitovan 2003. godine.

Tužba se takođe bavi tvrdnjama da je prekinula produkciju tokom jednog ciklusa nakon što je član ekipe prijavio da je stalni član glumačke postave ANTM-a učestvovao u neprimjerenom nedoličnom ponašanju.

„Taj odgovor ne bi bio hipotetički. Bio bi zasnovan na onome što je gospođa Benks zapravo uradila tokom jednog ciklusa nakon što je osoba iz ekipe prijavila direktno gospođi Benks da se drugi stalni član postave ANTM-a upustio u obrazac neprimjerenog seksualnog ponašanja tokom produkcije ANTM-a“, navodi se u tužbi.

„Gospođa Benks je odmah podijelila tu prijavu sa drugim rukovodiocima i postarala se da se problem predoči televizijskoj mreži“, dodaje se u tužbi. „Gospođa Benks je reagovala odmah i posvetila problemu ozbiljnu pažnju koju je zaslužio. Kao odgovor na to, produkcija je privremeno obustavljena kako bi cela glumačka i autorska ekipa prošla obuku o seksualnom uznemiravanju koju je sproveo spoljni stručnjak.“

Sudija ANTM-a, Mis Džej Aleksander, otvorio je dušu u Netfliksovom dokumentarcu, koji je premijerno prikazan na globalnom nivou 16. februara, o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava od svog odlaska iz emisije 2012. godine. Na pitanje da li ga je Benksova posetila nakon moždanog udara koji je doživeo 2022. godine, rekao je: „Ne, još uvijek ne. Samo mi je poslala poruku, želi da dođe da me posjeti. Ali ne, još uvijek ne.“

Nekoliko dana kasnije, 19. februara, Mis Džej se pojavio u dnevnoj tok-šou emisiji Šeri Šeperd „Šeri“ (Sherri), zajedno sa svojim bivšim kolegama Najdželom Barkerom i Džejom Manuelom. Mis Džej je rekao da mu se Benksova „javila“, ali da ga još uvijek nije posjetila.

U svojoj tužbi protiv Netfliksa, Benksova je odgovorila na ove „bolne“ optužbe prikazane u dokumentarcu da se nikada nije javila niti posjetila Mis Džeja nakon njegovog moždanog udara.

„Da su producenti obavestili gospođu Benks da će deo narativa Netfliks serije uključivati izjavu Mis Džeja kako ga gospođa Benks nikada nije posetila u bolnici, gospođa Benks bi objasnila da je dvije i po godine živela u Australiji“, navodi se u tužbi.

Benksovoj navodno nije pružena prilika da pokaže tekstualnu poruku poslatu Mis Džeju na koju nikada nije odgovoreno, kao i prepiske sa drugim članovima ekipe u pokušaju da ga lociraju nakon moždanog udara.

„Ona bi pokazala koliko je naporno pokušavala da stupi u kontakt sa Mis Džejem lično kada je prvobitno čula vijest o njegovom moždanom udaru. I pokazala bi tekstualnu poruku koja je stigla od člana porodice Mis Džeja, koji je na kraju odgovorio mjesecima kasnije i izvinio se što ranije nije odgovorio na poruke i višestruke pozive gospođe Benks zbog toga što su bili fokusirani na njegov oporavak“, stoji u tužbi.

„Gospođa Benks bi objasnila da su nakon tog kontakta ona i Mis Džej proveli tri godine u komunikaciji. Razgovarali su telefonom uživo najmanje jednom. Razmenjivali su glasovne poruke, mnoštvo fotografija i video-poruka“, nastavlja se u tužbi. „Slali su poruke brojnim povodima. Nedavno, na Božić 2025. godine, gospođa Benks i Mis Džej su razmenili praznične čestitke i on je obavestio gospođu Benks o svom poboljšanom zdravstvenom stanju. Ona je odgovorila: ’Daaaaaaa, možemo li da se čujemo ove nedjelje?’ Nikada nisu razgovarali. Samo nekoliko nedelja kasnije, Netfliks serija je strimovana svjetskoj publici.“

„Ponovo, producenti su uskratili gledaocima istinu time što su od gospođe Benks sakrili informacije o tome šta su drugi rekli u svojim intervjuima za Netfliks i što joj nisu pružili priliku da odgovori. Postoje brojni drugi primjeri“, navodi se u tužbi.

Kao odgovor na „lažan i klevetnički“ prikaz u seriji, Benksova tuži za „odštetu, uključujući gubitak budućih poslovnih prilika, gubitak poslovnih prihoda i druge složene gubitke koji će biti predočeni na suđenju“. Budući da je pretrpela i „značajnu duševnu patnju“, Benksova traži suđenje pred porotom kako bi se utvrdila kompenzacija za njeno učešće u Netfliksovoj seriji.

Netfliks, EverWonder Studio, Wise Child Studio, Salivanova, Mor Luši i Danijel Sivan nisu odmah odgovorili na zahtev magazina Pipl za komentar.

Nakon što je dokumentarna serija stigla na Netfliks ranije ove godine, nekoliko bivših takmičarki i sudija progovorilo je o svom vremenu provedenom u emisiji, a posebno o saradnji sa Benksovom. Dok su pojedini modeli iznosili optužbe o lošem tretmanu u emisiji, drugi su branili Benksovu i produkciju.

Pobjednica osmog ciklusa, Džaslin Gonzalez, izjavila je za Pipl da oseća samo zahvalnost prema Benksovoj što joj je pomogla da unaprijedi karijeru.

„Moje mišljenje o Sljedećem top-modelu Amerike nije se promenilo od prvog dana“, rekla je ona za Pipl. „I dalje sam fan emisije, Tajre i nasleđa koje je ostavila iza sebe posebno zbog načina na koji mi je transformisala život na tako pozitivan način.“