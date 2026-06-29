Konj zarađivao više od Žarka Lauševića: Otkriveni zanimljivi detalji sa snimanja filma "Boj na Kosovu"

Jednu od svojih najpoznatijih uloga Žarko Laušević je tumačio u filmu "Boj na Kosovu", gdje je glumio Miloša Obilića.

Izvor: YouTube/screenshot/Srpska stvar

Žarko Laušević je u autobiografiji "Godina prođe, dan nikad", opisao jednu od najupečatljivijih scena u filmu "Boj na Kosovu" koja je umalo dobila tragičan epilog.

Glumac je u svojim memoarima detaljno opisao kako je, zbog promjena u organizaciji produkcije, umjesto konja na kog je bio naviknut dobio sasvim drugu životinju, što je dovelo do niza nepredviđenih i opasnih situacija na setu u Deliblatskoj pješčari tokom proljeća 1989. godine.

Prisustvo novog pastuva odmah je izazvalo iznenađenje među članovima ekipe, a Laušević je u knjizi prenio razgovor koji je uslijedio po dolasku na snimanje.



"'Gde mi je Lisa?', pitam. 'Lauše', odgovara mi Dagi, pomoćnik režije, moj dugogodišnji prijatelj, 'televizija više nije mogla da plaća usluge dosadašnje ergele, pa su odlučili da se snađu, kako-tako. Imaš od danas novog konja! Pogledaj, kako je lep'", opiso je Žarko.

Kako je dalje opisao, iskusni kaskader pokušao je da ga umiri tvrdnjom da je životinja prethodno jahana i da neće praviti probleme, ali se ubrzo ispostavilo da situacija nije bila ni približno bezazlena.

"Ne brini, Žare, jahao sam ga celo jutro, biće miran", rekao mu jekaskader, na šta se Laušević nadovezao:

"Fićo, ovo nije jahaći konj! Ovo je pastuv!"

Na to se oglasio i vlasnik životinje, koji je uz osmeh rekao:

"J*bi ga, jednom se u životu igra Miloš Obilić!"

Boj na Kosovu Žarko Laušević

Izvor: YouTube/Centar film/screenshot

Nedugo potom, snimanje je preraslo u pravu dramu. Pastuv je, kako je Laušević zapisao, potpuno izmakao kontroli, toliko da je sustigao vozilo sa kamerom koje je snimalo kadar jahanja, zbog čega je kombi završio u jarku.

Glumac navodi da je u punom galopu pokušavao da primeni sve što je naučio tokom obuke jahanja, ali bez uspjeha. Shvativši da više ne može da obuzda konja, počeo je da odbacuje opremu kako bi smanjio rizik od težih povreda u slučaju pada.

Prema njegovom svedočenju, životinja je jurila ka svemu što joj se našlo na putu, a ljudi iz filmske ekipe morali su da se sklanjaju u posljednjem trenutku. Kada je procenio da će ga konj oboriti na kamion sa agregatom, donio je odluku da skoči iz sedla.

Boj na Kosovu Žarko Laušević Izvor: YouTube/Centar film/screenshot

Posle pada, ostao je da leži na zemlji, dok su mu kolege prilazile da provjere da li je povrijeđen. Tada je primijetio Batu Živojinovića, koji nije mogao da sakrije smijeh.

"Kure, pao si na mravinjak", rekao mu je Bata.

Iako je nezgoda mogla da se završi mnogo ozbiljnije, Laušević je prošao bez povreda. Nakon svega, ponovo je uzjahao istog konja i nastavio snimanje, a Bata Živojinović mu je tom prilikom rekao:

"Kure, jašem 40 godina i još nisam video takve oči kod konja. On je hteo da te ubije. Ma, neka to, nego ste mogli i mene i ovu devojku, Anitu, što mi je lepila brkove da oterate u pi*ku materinu. U poslednjem momentu smo skočili u stranu."

Na kraju je Laušević kroz humor opisao i razgovor o troškovima produkcije, kada je saznao koliko je koštalo iznajmljivanje prethodnog konja.

Izvor: MONDO/Matija Popović

"Kaži, majke ti, kol'ko su plaćali konja kog sam jahao do juče?", pitao je on i dobio odgovor:

"120.000 dinara dnevno!"

"'A ovog konja', pokazah na sebe, 'plaćaju 90.000'. Bruto!'",napisao je on.

U nastavku knjige, glumac dodaje da je u to vrijeme, prije ekonomske reforme Ante Markovića, za 90.000 dinara moglo da se kupi približno 15 američkih dolara, pa je uz dozu ironije zaključio da je "Miloš Obilić na taj način barem doprineo uštedi filmskog budžeta".

(Nova, MONDO)