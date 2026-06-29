Sedmi Pecka Outdoor Festival okupio je posjetioce iz BiH, regiona i inostranstva. Organizatori poručuju da je ovo bilo najuspješnije izdanje do sada, uz bogat program sportskih, edukativnih i muzičkih sadržaja.

Izvor: Dejan Rakita

Nakon tri dana ispunjena sportskim avanturama, muzikom, radionicama i druženjem u prirodi, uspješno je završen sedmi Pecka Outdoor Festival, koji je, prema riječima organizatora, bio najposjećenije i najuspješnije izdanje do sada.

Festival je i ove godine okupio stotine posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i inostranstva, koji su učestvovali u planinarskim i biciklističkim turama, kanjoningu, sportskom penjanju, edukativnim radionicama i večernjim koncertima, potvrđujući da je Pecka postala nezaobilazna destinacija za ljubitelje aktivnog odmora i boravka u prirodi.

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Vidi opis Pecka još jednom opravdala reputaciju: Završen najposjećeniji Outdoor Festival do sada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Dejan Rakita Br. slika: 25 25 / 25

Direktor festivala Boro Marić istakao je da najveća vrijednost manifestacije nisu samo brojni sadržaji, već zajednica ljudi koja se oko nje stvara.

"Festival je protekao fantastično. U Pecku su došli ljudi koji vole prirodu, poštuju ovo mjesto i razumiju vrijednosti koje zajedno gradimo godinama. Oko festivala je nastala posebna zajednica ljudi koja raste iz godine u godinu. To nam je najveća nagrada. Pecka jeste malo selo, ali veliko po ljudima koji joj se vraćaju i osjećaju koji nose sa sobom kada odlaze", rekao je Marić.

On je naglasio da festival od samog početka nije zamišljen samo kao niz koncerata i aktivnosti, već kao prostor susreta, učenja i promocije zdravog života u prirodi.

"Sve je počelo prije nekoliko godina kao Dan otvorenih vrata. Danas imamo festival koji okuplja ljude iz različitih krajeva, ali suština je ostala ista. Pokazati koliko priroda može biti mjesto susreta, učenja, zdravog života i zajedništva", poručio je Marić.

Izvor: Dejan Rakita

Program festivala obuhvatio je brojne aktivnosti za sve generacije. Posjetioci su istraživali vrelo Sane, vozili električne brdske bicikle prema Glamoču, spuštali se kroz kanjon Korane, penjali prirodne stijene, učili o biljkama i gljivama, dok su najmlađi učestvovali u kreativnim i ekološkim radionicama. Posebnu pažnju privukli su Outdoor sajam i Šareni market, na kojem su se predstavili domaći proizvođači i zanatlije.

Muzički dio programa obilježili su nastupi bendova Sopot i Tsaritsyn, kao i završni koncert dua Accordiano, dok je među najemotivnijim trenucima festivala bilo tradicionalno puštanje lampiona pod vedrim nebom iznad Pecke. Ljubitelji astronomije imali su priliku da teleskopima posmatraju zvjezdano nebo u okviru radionice "Astrognozija – putovanje kroz sazviježđa".

Festival je svečano otvorio proslavljeni vaterpolista Duško Pijetlović, višestruki olimpijski, svjetski i evropski šampion, koji je poručio da Pecka Outdoor Festival na jedinstven način spaja prirodu, sport, porodicu i zajedništvo.

Organizatori su na kraju zahvalili posjetiocima, izvođačima, partnerima, sponzorima, volonterima i svim saradnicima koji su doprinijeli realizaciji festivala, uz poruku da se zajednica okupljena oko Pecke iz godine u godinu širi i jača.