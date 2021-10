ANKETA: Da li na vas utiče pomjeranje sata, koje tegobe najviše osjećate?

Kakav uticaj na zdravlje ima pomjeranje sata i da li nam se samo čini da je "nešto drugačije"?

Kao i svake godine, posljednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedjelje časovnici su vraćeni za jedan sat unazad. Za one koji vole da spavaju, ovo je najbolji dan u godini jer dobijaju 60 minuta gratis za odmor. S druge strane, kada se na proleće časovnici pomjere sat unaprijed i "ukrade" im se dragocjeno vrijeme, ovu promjenu nikada ne dočekaju sa odobravanjem.

Ako izuzmemo potrebu za spavanjem i osećaj da nam je nešto poklonjeno ili uskraćeno, glavno pitanje je da li nam ova praksa koja je uvedena davne 1983. godine koristi ili šteti?

Istraživanja su pokazala i mnogi su primijetili da im ovo pomjeranje vremena dva puta godišnje utiče na biološki ritam, ali da li to zaista ima neke veće posljedice po zdravlje?

Profesor Momčilo B.Đorđević, neurohirurg, rekao je da jednočasovno pomjeranja vremena u brojkama može da se izrazi kao promjena od četiri odsto, a evo zašto to nije problem.

"Kada je promjena ispod pet odsto, onda je ona beznačajna naročito u zdravstvu. Na primjer ako vam se poveća holesterol za pet odsto je potpuno beznačajno", rekao je profesor za RTS i dodao da je zaključak da pomjeranje sata nema nikakav uticaj na zdravlje.

S druge strane doktorka Radmila Šehić je objasnila koga ova praksa najviše pogađa.

"Mijenjanjem vremena se poremeti bioritam koji reguliše celokupne funkcije tijela. Da bi se bioritam nivelisao i vratio u normalu potrebno je izvesno vrijeme. Tegobe i promjene u zdravstvenom stanju uzrokovane promenom satnice su potvrđene na ispitanicima koji imaju zdravstvene probleme", rekla je za B92.

Ovo potvrđuju i ljudi koji se žale na određene simptome danima nakon pomjeranja vremena. Sama promjena ritma spavanja uzrokuje da se osejćamo neraspoloženo. Kada se sat vrati unazad, to znači da će biti mrak kada ujutru ustanemo, a kako u jesen i zimu brže zalazi sunce, najvjerovatnije će biti mračno i kada se vratimo. Sve to može da izazove takozvanu zimsku depresiju. Osim toga, ljudi se žale i pad energije u prvim danima nako pomjeranja vremena.

Na forumima mogu da se pročitaju oprčni komentari. Nekima smeta, a nekima odgovara.

"Ubije me u pojam, svaki put i sat nazad i sat naprijed. Kao čini nam se: 'Šta je to sat vremena?', a opet baš me poremeti. Pritom još uvijek ne znam kad se pomjera 'vamo, a kad tamo...", napisala je jedna forumašica na Ana.rs.

"Treba mi par dana da se priviknem jer imam striktni režim funkcionisanja pa mi bude čudno", "Oni koji se osjećaju malo dezorijentisano tim pomjeranjem, kao ja recimo, pored tog psihičkog momenta, zapravo imaju i određene fiziološke manifestacije", pišu forumaši...

A šta vi kažete? Da li ste uopšte primijetili neke promjene i ako jeste, jesu li pozitivne ili negativne? Koje tegobe najviše osjećate?

Evropska komisija (EK) još 2018. predložila da se ukine sezonsko pomeranje sata, države članice se o tome još nisu dogovorile. Ovaj prijedlog je 2019. podržao Evropski parlament, ali trebalo bi da ga usvoje države članice. Trenutno nema nikakvih naznaka da bi prijedlog mogao dobiti njihovu podršku.

