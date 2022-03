Piće za svaki dan: Smanjuje rizik od više boelsti, najbolje je uzimati ga ujutru

Znate li kakve prednosti ima cijeđena pomorandža?

Ispijanje samo jedne čaše popularnog soka moglo bi da smanji rizik od sedam bolesti opasnih po život, pokazalo je istraživanje. Utvrđeno je da ključni hranljivi sastojci, koji se nalaze u soku od pomorandže, štite vaš imuni sistem.

Stručnjaci kažu da ne treba piti više od 150 ml voćnog soka dnevno, ali ovo je tačna količina narandže koja vam je potrebna da biste sprečili bilo kakvu upalu. Hronična upala može dovesti do bolesti koje mogu biti opasne po život.

Ovih sedam stanja uključuju artritis, lupus, bolesti creva, astmu, bolesti srca, reumatoidni artritis i dijabetes tipa 1, kažu stručnjaci. Novi izveštaj o tome kako skrivena upala šteti našem imunom odgovoru, otkrio je da vitamin C u soku od pomorandže može imati zaštitnu ulogu kada je u pitanju naše zdravlje.

Profesor Filip Kalder, koautor istraživanja, nutricionista i profesor na Univerzitetu Sautempton, objasnio je njegovu terapeutsku ulogu.

"Vitamin C utiče na upalu regulacijom proizvodnje citokina. Vitamin C takođe pomaže u povećanju nivoa antitela podržavajući rast T i B limfocita, tipova belih krvnih zrnaca, koji pokreću i usmeravaju naš imuni odgovor", rekao je on.

Ukoliko mislite da vitamin C ne unosite dovoljno ishranom, postoji suplementacija koju može uzimati. Državni zavod za zdravstvo kaže da je odraslima od 19 do 64 godina potrebno 40 mg vitamina C dnevno.

Ne može se skladištiti u tijelu, tako da morate svaki dan u svoju ishranu dodati hranu koja sadrži vitamin C.

Dr Keri Rukston, dijetetičarka iz Naučnog centra za voćne sokove, rekla je:

"Upala može ozbiljno da ošteti naše zdravlje. Važnije je nego ikad da ljudi budu upoznati sa promjenama u ishrani i načinu života koje mogu pomoći u održavanju upale - sa jednostavnim primjerom jedne čaše 100% cijeđenog soka svakog dana".

