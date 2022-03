Da li partneri treba da dijele kućne poslove: Evo šta kaže psihoterapeutkinja

Raspodjela kućnih poslova je jedan od najčešćih problema u brakovima i vezama, a stručnjaci otkrivaju da postoji samo jedan način da se takvi sukobi prevaziđu.

Stručnjaci su proučavali dinamiku veze brojnih parova i kakve veze ona ima sa podjelom kućnih poslova, uključujući kupovinu, pranje sudova, veša i čišćenje kuće. Rezultati su pokazali da su žene koje uglavnom same peru sudove, znatno nezadovoljnije u vezi, češće se svađaju sa partnerom i imaju manju želju za seksom u poređenju sa onima kojima partneri pomažu u pranju sudova.

O ovoj temi govorila je i psihoterapeutkinja Milena Milanović u emisiji "150 minuta" na Prvoj i tom prilikom otkrila zbog čega se partneri najčešće svađaju i koje je najbolje rješenje za očuvanje emotivnog odnosa.

"Kada pričamo o ravnopravnosti među polovima i raspodjeli kućnih poslova, nije tu samo po srijedi pravda, da li su poslovi ravnomerno raspodijeljeni ili ne. Po srijedi je ljubav i osjećaj brige, odnosno upućivanja pažnje jedni drugima. Kada bi parovi u osnovi slušali jedne druge i razumjeli osjećanja koja se kriju iza toga da li je neko nešto učinio, onda ne bi ni dolazilo do svađe i nesporazuma", rekla je Milena i dodala:

"Kada muškarac opere sudove ili sjecka povrće dok žena priprema večeru, veoma često za nju to znači ljubav, da neko brine o porodici, a sve više je na snazi kohabitacija. To znači da 'mi živimo zajedno, a nismo u braku'. Taj trend sa Zapada se proširio i sve više je prisutan ovdje, a upravo to dovodi do trenda ravnomerene raspodjele poslova", otkrila je psihoterapeutkinja.

S druge strane, tvrdi Milena, za muškarca koji je 'noseći u prihodima i stvaranju materijalne podrške porodici', za njega je bavljenje kućnim poslovima od strane žene - takođe ljubav i podrška.

"Među parovima koji imaju ove probleme najveći je problem izostanak komunikacije. Nekako se sve prećutno podrazumijeva, a zapravo jeste problem ta rodna ravnopravnost i sve veća angažovanja i uspjesi žena u poslovima koji se smatraju muškim. Materijalni prihod muškaraca se akcentuje, a ženi se kaže: 'Pa, htjela si to, dobila si i sad zarađuješ, ali od tebe se očekuje uloga supruge i majke svakako'", ističe Milena.

"Jedno od rješenja je platiti uslugu koja će da se obavlja jednom nedjeljno, ukoliko je veliko angažovanje oba pola. Ako neko od partnera privređuje, a drugi je kod kuće, onda je vrlo upitno i to koliko angažovan partner treba da doprinese onome ko nije radno angažovan. Najbolje rješenje je komunikacija. Ako govorimo o balkanskom mentalitetu, muškarce nije sramota da rade kućne poslove. Tu se radi o uvjerenju da to nije njihov dio posla", rekla je Milena.

