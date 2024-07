SLAVNE SESTRE NA VJENČANJU OD 600 MILIONA $! Dijamantske haljine za indijskog milijardera i moćan znak na čelu

Kim i Kloi Kardašijan prisustvovale su vjenčanju sina indijskog milijardera Mukeša Ambanija.

Izvor: Instagram/khloekardashian

Vjenčanje sina indijskog milijardera Mukeša Ambanija, okupilo je poznate ličnosti iz cijelog svijeta. Svečanoj ceremoniji, koja je trajala tri dana i u koju je uloženo 600 miliona dolara, prisustvovale su i slavne sestre Kardašijan. Kim i Kloi su podijelile fotografije i dio atmosfere na svojim Instagram profilima, a svi komentarišu haljine koje su obukle.

Izvor: Instagrfam/kimkardashian

Sestre Kardašijan su promijenile nekoliko stajlinga, od jednostavnih haljina do narodnih indijskih nošnji. Obe su imale bindi, malu crvenu tačkicu na čelu koja ima moćno značenje. Bindi je jedan od najprepoznatljivijih komada indijskog nakita. To nije samo ukras, već i simbolizuje treće oko, unutrašnje svjetlo i duhovni razvoj. U različitim dijelovima Indije, boja i oblik bindi mogu da imaju različita značenja, od zaštite, preko zla, do određivanja bračnog statusa.

Izvor: Instagrfam/kimkardashian

Kim i Kloi su nosile raskošne indijske haljine od dijamanata i luksuzni nakit. Na društvenim mrežama mnogi komentarišu da su sestre Kardašijan napravile pun pogodak, kao i da su bile najljepše obučene na ovom vjenčanju. Među pozvanima bili su i bivši britanski premijeri Boris Džonson i Toni Bler, bivši američki državni sekretar Džon Keri, bivši kanadski premijer Stiven Harper i bivši švedski premijer Karl Bilt.

Pogledajte sve fotografije Kim i Kloi sa ovog vjenčanja:

(MONDO)