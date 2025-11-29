Svi pričaju o stajlingu Amal Kluni u Parizu: Jedan detalj vrijedi pravo bogatstvo

Amal Kluni oduševila u Parizu u crnom autfitu, a Chloé Eve čizme od 1390 evra postale su glavna modna tema večeri.

Amal Kluni je u Parizu privukla pažnju svojim potpuno crnim autfitom i elegantnim Chloé modnim detaljima.

Najviše komentara izazvale su njene Chloé Eve čizme od jagnjeće kože sa zlatnim medaljonom.

Bezvremenski dizajn ovih čizama čini ih luksuznom, ali dugotrajnom investicijom od 1390 evra.

Bračni par Kluni još jednom je izazvao ogromnu pažnju javnosti, ovog puta pred luksuznim pariskim restoranom Le Royal Monceau. Dok su obožavaoci gurali barijere kako bi se približili slavnom glumcu i njegovoj supruzi, Amal Kluni je ponovo dokazala zašto važi za jednu od najstilizovanijih žena današnjice.

Za večeru u Parizu odabrala je potpuno crnu kombinaciju: kratku svjetlucavu haljinu, kožnu blejzer–jaknu i elegantnu Chloé torbicu ukrašenu privjescima. Međutim, modna zvijezda večeri bile su njezine prefinjene Chloé Eve čizme, koje su u trenutku postale glavna tema stilskih komentara.

Riječ je o klasičnom modelu do koljena, izrađenom od mekane crne jagnjeće kože, sa stabilnom potpeticom visine oko 7,5 cm. Čizme imaju blago zaobljen vrh i diskretan, ali upečatljiv zlatni medaljon oko gležnja — detalj koji ih pretvara u bezvremenski komad. Savršeno se uklapaju uz dnevne i večernje kombinacije, a modni eksperti ih smatraju investicionim komadom, iako cijena od 1390 evra nije nimalo skromna.

