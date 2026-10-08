Već godinama se objavljuje kalendar koji privlači pažnju na svim meridijanima.

Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Australijski vatrogasci ponovo su se skinuli za dobru stvar i snimili svoj već kultni kalendar. Sigurno će izmamiti zadivljene i zaljubljene poglede mnogih žena. Ovi momci zaista spasavaju živote, često rizikujući sopstveni. Seksi kalendar već je postao tradicija, a izdanje za 2027. pored uobičajenih fotografija sa mačićima, psima i konjima ovog puta donosi i nešto egzotičnije životinjske prijatelje.

Na jednoj fotografiji, na primjer, snažno istetovirani vatrogasac pozira pored jezera sa krokodilom ispruženim preko njegovog mišićavog torza. Drugi junak ispod eukaliptusa pažljivo u rukama drži bodljikavu ehidnu. Naravno, tu je i fotografija sa jednim od simbola Australije – koalom. Ne nedostaju ni znatno nježniji prizori na kojima vatrogasci bez majica u naručju drže spasene mačiće.

Australian Firefighters Calendar izlazi već 34. godinu, a ovog puta nudi pet različitih izdanja. Sve mačke i mačići koji se pojavljuju u ovogodišnjem izdanju Cat Edition zaista su spasene životinje.

Vidi opis Vrelo da vrelije ne može: Australijski vatrogasci ponovo skinuli uniforme za plemenit cilj Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Australija kalendar vatrogasci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Pritom nije riječ samo o seksi, zgodnim vatrogascima isklesanih mišića i atraktivnim fotografijama. Projekat od svog pokretanja 1993. godine prikuplja novac za zaštitu životinja, pomoć nakon prirodnih katastrofa i podršku vatrogascima i drugim spasiocima. Dio prihoda otići će, na primjer, australijskoj organizaciji Best Friends Felines, koja brine o napuštenim mačkama i pronalazi im nove domove. Podršku dobija i Wildcare Incorporated, koji na australijskoj Sjevernoj teritoriji brine o bolesnim, povrijeđenim i životinjama bez roditelja u divljini.

Kalendar je u prošlosti pomagao i samim vatrogascima. Jedan od podržanih fondova, na primjer, pružio je finansijsku pomoć 23 dobrovoljna vatrogasca koji su tokom požara u australijskom bušu izgubili svoje domove.

Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Australijski mišićavi momci postaju sve popularniji i van granica svoje zemlje. Izdanje za 2027. ima do sada najveću međunarodnu distribuciju u Evropi i Aziji, a prvi put će podržati i azil za životinje L’Arca di Natalia na Siciliji.

(Kurir/Mondo)