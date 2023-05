OVO RIJETKO KO ZNA! Lik Tita nalazio se na najvećoj novčanici strane zemlje

Lik Josipa Broza Tita našao se na novčanici Republike Gvineje.

U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji postojala je samo jedna novčanica sa likom Josipa Broza Tita. Tadašnji predsjednik "nalazio se" na novčanici od 5.000 dinara iz 1985. godine. Međutim, malo je poznato da se njegov lik prvo našao na novcu Republike Gvineje.

Novac u društvu nema samo monetarnu vrijednost, već ima i propagandnu ulogu. U Jugoslaviji se lik Broza nalazio na novčanici koja je imala najveću vrijednost. Na licu joj je bio lik ostarjelog Tita, a na naličju vizura Jajca. Ovi motivi trebalo je da budu svojevrstan poziv na jedinstvo zemlje.

Republika Gvineja uvela je novu valutu 1971. godine i nazvala je sili. Riječ sili (syli) na jeziku naroda Malinke znači - slon. Jedan gvinejski sili dijelio se na 100 caurija. Kauri je inače naziv za specifične školjke koje su u prošlosti korišćene kao primitivni novac.

Na najveću novčanicu od 500 silija 1980. godine Centralna banka Republike Gvineje stavila je lik Tita. Puštena je u opticaj 16. aprila 1981, a povučena je tokom 1985. godine, kada je ponovo uveden gvinejski franak. Nije poznato gdje je štampana, ni ko je autor likovnog rješenja. Dimenzije su joj 172 x 94 milimetra, na njoj prevladava smeđa boja, a od zaštitnih elemenata ima specijalni papir i vodeni žig, piše tportal.

Lik Tita nalazi se na licu novčanice. Desno od Titovog lika je veliki naziv nominalne vrijednosti na francuskom jeziku 'pet stotina silija' i datum 1. mart 1960. godine. Ispod se nalaze potpisi ministra finansija Ismaela Tourea i guvernera centralne banke Lamina Kondea.

Serijski broj sastoji se od dva slova i šest brojeva. Štampan je u crnoj boji i pojavljuje se na dva mjesta na licu novčanice.

Sama ova novčanica nije neka velika posebnost u numizmatičkom svijetu, ali je istorijski zanimljiva jer je na njoj prikazan bivši predsjednik Jugoslavije.

Kada se na novčanicama neke zemlje prikazuju osobe, onda su one u većini slučajeva značajne za nju i s njom imaju neku direktnu vezu. Jako je neobično to da se na njima prikazuje čelnik neke druge države. Još je neobičnije za jednu afričku državu, koja se tek 1958. godine oslobodila kolonijalne vlasti, da samo 23 godine nakon toga postavlja na svoju novčanicu Evropljanina, i to bijelca.

Međutim, ako pogledamo druge novčanice iz te serije, onda cijela priča o Titu na novcu ove afričke zemlje dobija smisao. Temu ove serije novčanica, a kojoj pripada i ova od 500 silija, čine antikolonijalizam i antiimperijalizam. Tito je postavljen na ovu novčanicu u vrijeme u kojem je Republika Gvineja bila dio Pokreta nesvrstanih, a on je bio jedan od glavnih lidera tog pokreta.

Dalje, bio je vrlo popularan u mnogim afričkim zemljama zbog svoje politike nesvrstanosti, antiimperijalizma i antikolonijalizma. U spoljašnjoj politici zalagao se za nezavisnost i samostalnost afričkih zemalja i mnoge od njih aktivno je podržavao na političkom, ekonomskom i vojnom planu.

