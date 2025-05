Najpoznatiji valcer na svijetu ide u svemir: Konačno će se ispraviti "kosmička nepravda"

Kada su 1977. godine Vojadžerove zlatne ploče emitovale zvuke i slike sa Zemlje, kao i 90 minuta muzike, na Štrausa se nepravedno zaboravilo.

Čuveni komad klasične muzike biće emitovan u svemir u čast 200. godišnjice rođenja kompozitora Johana Štrausa i 50 godina postojanja Evropske svemirske agencije (ESA).

Kompozicija "Na lijepom plavom Dunavu" će 31. maja biti poslata u kosmos u izvođenju Bečke filharmonije. Događaj će biti prenošen uživo, a u Beču, Madridu i Njujorku biće upriličene besplatne projekcije.

Kako bi se izbjegli tehnički problemi, koristiće se verzija sa probe orkestra, snimljena dan ranije, dok će izvođenje uživo služiti kao pratnja.

"Na lijepom plavom Dunavu" će proći pored Mjeseca za samo 1,5 sekundi. Polazeći sa velike antene ESA u Španiji, signal će do Marsa stići za 4,5 minuta, do Jupitera za 37 minuta, a do Neptuna za četiri sata.

Ako sve bude išlo po planu, do Nasinog "Vojadžera 1", najudaljenije svemirske letjelice na svetu, stići će za 23 sata, kada će signal biti udaljen više od 24 milijarde kilometara u međuzvezdanom prostoru.

Turistička organizacija Beča, gde je Štraus rođen u oktobru 1825. godine, izjavila je da će emitovanje "najpoznatijeg valcera svih vremena" u svemir ispraviti "kosmičku grešku" što njegova muzika nije bila uključena u prethodne zvjezdane misije.

Kada su 1977. godine Vojadžerove zlatne ploče - dva fonografska diska - emitovale zvuke i slike sa Zemlje, kao i 90 minuta muzike, na Štrausa se zaboravilo. Pokojni astronom Karl Sagan tada je predvodio komisiju koja je izabrala djela Baha, Betovena, Mocarta i Stravinskog, uz moderne i domorodačke muzičke kompozicije.

NASA je svoju 50. godišnjicu 2008. godine obilježila emitovanjem pjesme "Across The Universe" grupe Bitlsi direktno u duboki svemir, a prošle godine agencija je poslala pjesmu Misi Eliot "The Rain (Supa Dupa Fly)" u pravcu Venere.

