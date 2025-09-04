Poslije Labubua stiže novi hit: Igračka iz 1980-ih ponovo zaludjela svijet

Za razliku od prošlog vijeka, kada su ih kupovala djeca, danas Mončičije obožavaju odrasli, posebno generacija Z.

Mončiči, japanska igračka koju pamte generacije dece iz osamdesetih, ponovo je u modi i bilježi rekorde u prodaji. Kompanija Sekiguči je u protekloj godini udvostručila prodaju, koja je dostigla čak 31 milion dolara - a najviše zasluga za povratak imaju društvene mreže i influenseri.

Za razliku od prošlog vijeka, kada su ih kupovala djeca, danas Mončičije obožavaju odrasli, posebno generacija Z. Slično kao i megapopularna igračka Labubu, i Mončiči je postao statusni simbol i modni dodatak, više nego obična plišana lutka.

Mončiči je prvi put predstavljen 1974. godine i ubrzo je postao globalna ikona - u Francuskoj poznat kao Kiki, u Italiji Monćiki, a u Velikoj Britaniji Čik-a-Bu. U Jugoslaviji je osamdesetih stigao kroz liberalniji uvozni sistem i bio je omiljen u izlozima prodavnica i dječjim časopisima.

Poslije godina zaborava, igračka je doživjela novi bum kada je Lisa iz K-pop grupe Blekpink objavila fotografiju sa Mončičijem. Od tada ga kupci ponovo masovno traže - od Urban Autfitersa i Barns & Nobla u SAD, do specijalnih saradnji sa Helo Kiti i fudbalskim klubom PSŽ.

U Japanu Mončiči privjezak košta oko 15 dolara, u Americi 24, dok se u Hrvatskoj prodaje za 10 do 35 evra. Kolekcionari ga masovno kupuju i na Vintedu.

Ipak, kompanija upozorava da američke carine i zavisnost od proizvodnje u Kini mogu biti prepreka. Ali s obzirom na globalni trend azijskih premium igračaka i nostalgiju koju izaziva, očekuje se da Mončiči ovog puta neće brzo nestati sa scene.

