Foča ima najtežu tikvu: Pobjednička bundeva teška 57,9 kilograma

Na manifestaciji "Dani tikve" u Istočnom Novom Sarajevu nagradu od 200 KM dobio je Milanko Stanojević iz Foče za uzgojenu tikvu tešku 57,9 kilograma.

Izvor: Srna/Aleksandra Grujić

Sojki Beribaka iz Istočne Ilidže pripala je nagrada za najmanju tikvu čija težina je iznosila nekoliko grama, dok je Rabija Keserović iz Zavidovića dobila nagradu za najljepšu tikvu.

Rosanda Mićić, predsjednik Udruženja "Probudi se" koje je organizovalo ovu manifestaciju, rekla je da je ova godina bila sušna, tako da nije iznenađenje težina najveće tikve, podsjetivši da je prošle godina ona iznosila 80,6 kilograma, dok je rekordna tikva manifestacije težila 82 kilograma.

"Sve su ovo patuljci u odnosu na tikve koje pobjeđuju na `Danima ludaje` u Kikindi, a uzgajaju se u Mađarskoj i ove godine najteža tikva na toj manifestaciji bila je teška 836 kilograma, dok je u Americi ona težila 1,5 tona", rekla je Mićićeva novinarima.

Ona je navela da će sjeme najveće tikve biti podijeljeno u proljeće, te dodala da se i na taj način promoviše uzgoj tikve.

Mićićeva je izrazila nadu da će uspjeti da za osam godina od ove manifestacije naprave najprofitabilniju u BiH, kao i da će se tikva uzgajati u velikim količinama i to u komercijalne svrhe.

Udruženje građana "Probudi se" organizovalo je 12. godinu za redom manifestaciju "Dani tikve", na kojoj je učestvovalo 75 izlagača iz Srbije i Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Cilj manifestacije je promocija domaće proizvodnje, preduzetništva i zdrave ishrane sa posebnim akcentom na tikvu, jednu od najzdravijih kultura za ljudsku ishranu koja odlično uspijeva na ovim prostorima.

U okviru ovog događaja bio je i dječiji defile "Obucimo boje jeseni", te takmičenje za osnovce i sredoškolce "Igra memorije" kroz koju su namlađi posjetioci imali priliku da se zabave, takmiče i osvoje nagrade prilagođene njihovom uzrastu.

Ovo je jedna od tri manifestacije u regionu koja kao jesenji dar prepoznaje tikvu kao blagodet prirode.